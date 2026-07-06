Halálos éjszakai támadás Kijev ellen: 11 áldozat, 46 sérült az orosz rakéta- és dróncsapások után

Legalább 11 ember meghalt, 46-an pedig megsebesültek az Ukrajna fővárosa ellen végrehajtott nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadásban. A légicsapások lakóépületeket és infrastruktúrát rongáltak meg, miközben a mentőalakulatok tovább kutatnak túlélők után a romok alatt.

A rendelkezésre álló adatok szerint eddig 11 áldozatot követelt az orosz hadsereg éjszakai támadása Kijev ellen, egyikük kórházban halt meg. A sebesültek száma 46, közülük 27-en szorulnak kórházi ápolásra, és három gyerek is van köztük – jelentette Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség. Az ukrán főváros polgármestere arról is beszámolt, hogy a tíz városi kerületből négyben keletkeztek károk, amelyeknek a felszámolása még tart, ezért az áldozatok száma nem végleges.

Kijevben keddre az áldozatok emlékére gyásznapot rendeltek el. Az ukrán főügyészség közleménye szerint a Darnyickij és a Pogyilszkij kerületet érték a legsúlyosabb csapások, valamint a Holoszijivszkij és az Obolonyszkij kerületben is károk keletkeztek. Az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatának beszámolója szerint legkevesebb 15 többszintes épület megrongálódott Kijevben. A Pogyilszkij kerületben egy kilencszintes lakóház felső részét érte találat, ennek következtében az épület ötödik szintjéig megsemmisültek a lakások.

A mentőcsapatok kutatnak esetleges túlélők után a romok alatt.

Az Ukrzaljiznicja állami vasúttársaság sajtószolgálatának közleménye szerint biztonsági okokból korlátozzák a vasúti forgalmat Kijev megye egyes vasúti szakaszain, a távolsági vonatok pedig kerülőúton közlekednek.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg hétfőre virradóra 68 különböző típusú rakétával és 351 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 37 rakétát és 326 drónt le tudott lőni, azonban 34 helyszínen 29 rakéta, valamint 18 csapásmérő drón célba talált, további 16 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

Kiemelt kép: Egy kijevi piacot oltanak egy orosz légitámadás után (Fotó: MTI/AP/Dan Basakov)