Eurojust: Pénzmosásból származó egymillió eurót foglaltak le a francia és az olasz hatóságok

Pénzmosásból származó egymillió eurót foglaltak le koszovói kollégáikkal együttműködve a francia és az olasz hatóságok – közölte az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű hivatal, az Eurojust hétfőn.

A hágai közlemény szerint folytatódik a francia és az olasz hatóságok közös munkája azon bűnözőcsoport felkutatására, amelynek tagjai aranyrudakat használtak a kábítószer-kereskedelemből származó nyereségük tisztára mosására.

A nemzetközi bűnözői hálózat kifinomult rendszert hozott létre a pénzmosás elfedésére, amelynek keretében a franciaországi helyszíneken végzett kábítószer-kereskedelemből származó jövedelmet egy olaszországi lakhelyen gyűjtötték össze, a pénzt aranyrudakba és aranylemezekbe fektették. Ez lehetővé tette a bevétel illegális eredetének elrejtését és átszállítását más országokba, köztük főként Koszovóba, valamint Törökországba és Marokkóba.

A tíz hónapon át tartó nyomozás során megállapították, hogy a csoport legalább 18 millió eurót mosott tisztára ezzel a módszerrel.

Az illetékes hatóságok jelenleg egy párt vizsgálnak Olaszországban a pénzmosás megszervezésének gyanújával. Őket 2025 szeptemberében állították elő Franciaországban, miután a bűnüldöző szervek több mint 50 kilogramm aranyrudat fedeztek fel egy jármű rejtett rekeszében. A nyomozáskor további bankszámlákat, üzleti érdekeltségeket, ingatlanokat és nagy értékű járműveket tártak fel, amelyek egy Olaszországban élő koszovói pár tulajdonában voltak. Előállításokat követően a hatóságok bűncselekményből származó vagyont is lefoglaltak több mint 30 millió euró értékben – tájékoztattak.

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