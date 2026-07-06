Donald Trump szerdán zárt ajtók mögött találkozik Zelenszkijjel Ankarában

Az amerikai tisztviselő azt mondta: a kedden kezdődő ankarai NATO-csúcson részt vevő Donald Trump szerdán személyesen találkozik az ukrán elnökkel, hogy zárt ajtók mögött megvitassák, hogyan vethetnek véget a háborúnak.
Donald Trump valószínűleg felveszi a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután beszélt Volodimir Zelenszkijjel
– tette hozzá.
Donald Trump kedden érkezik a csúcstalálkozóra. Első személyes találkozója a házigazdával, Recep Tayyip Erdogan török elnökkel lesz.
A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök a Zelenszkijjel folytatott szerdai kétoldalú találkozó után megbeszélést tart Ahmed es-Saraa szíriai elnökkel is, majd ezután sajtótájékoztatót tart.
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Kiemelt kép: Az elnöki hivatal sajtószolgálatának felvételén Donald Trump amerikai elnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a floridai Palm Beachben lévő Mar-a-Lago elnöki rezidencián 2025. december 28-án (Fotó: MTI/EPA/Elnöki hivatal sajtószolgálata)