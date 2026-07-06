Csíkszereda adott otthont a III. Kárpát-medencei Magyar Családok Találkozójának: közel 300 magyar család gyűlt össze az eseményen

A csíkszeredai Központi parkban megrendezett eseményt a KCSSZ három helyi tagszervezete – a Csíki Anyák Egyesülete, a Csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládosokért és a Hargita Megyei Sérültek Egyesülete – szervezte Csíkszereda önkormányzatának együttműködésével.m A résztvevőket Korodi Attila polgármester köszöntötte, aki hangsúlyozta:

a nagycsaládok mindig is a közösségek egyik legfontosabb megtartó erejét jelentették. Köszöntőjében méltatta a családszervezetek kitartó munkáját, amelyek „nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a közösségépítésben”.

A rendezvényt Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a találkozó ma már jóval több egy rendezvénynél: „a nemzeti összetartozás, a közös értékek és a jövőbe vetett hit jelképe”.

A csíkszeredai magyar főkonzulátus képviseletében Soós Zoltán konzul hangsúlyozta, hogy bár a Kárpát-medence magyar közösségei különböző tájakon élnek és saját hagyományokat őriznek, a család, a nyelv és a közös kulturális örökség összeköti őket.

Kiemelte: „Az ilyen találkozók hozzájárulnak a kapcsolatok erősítéséhez és a nemzeti összetartozás megéléséhez.”

A nap során valamennyi régió kulturális műsorral mutatkozott be. Néptánc, népzene, szavalatok és hagyományőrző előadások váltották egymást a színpadon, miközben a Kárpát-medence különböző régióinak sátraiban a látogatók megismerhették az egyes vidékek kézműves hagyományait, turisztikai értékeit és gasztronómiai különlegességeit. A családokat egész nap interaktív programok várták: egészségügyi szűrések, kézműves-foglalkozások, múzeumpedagógiai foglalkozások és kiállítások tették még színesebbé a rendezvényt.

A beszámoló szerint rendezvény ismét megerősítette, hogy a Kárpát-medence magyar családjai között élő és erős kapcsolat áll fenn, amelyet a közös nyelv, a hagyományok, a hit és a család iránti elkötelezettség tart össze, biztos alapot teremtve a jövő nemzedékei számára.

Kiemelt kép: A III. Kárpát-medencei Magyar Családok Találkozója Csíkszeredán (Fotó: Koródi Attila, Csíkszereda polgármesterének Facebook-oldala)