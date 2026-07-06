Az OPEC plusz hét tagja napi 188 ezer hordóval növeli olajtermelését augusztusban

Az OPEC plusz hét vezető országa (Oroszország, Szaúd-Arábia, Irak, Kazahsztán, Kuvait, Omán és Algéria) augusztusban napi 188 ezer hordóval növeli olajtermelését júliushoz képest – áll a szervezet vasárnapi közleményében.

Ez a hét ország korábban a kvótánál nagyobb mértékben csökkentette önkéntesen olajtermelését.

Augusztusban az OPEC plusz országok teljes olajtermelési kvótája napi 36,019 millió hordó lesz.

A megállapodás vezetői – Szaúd-Arábia és Oroszország – augusztusban napi 62 ezer hordóval növelhetik termelésüket – napi 10,416 millió, illetve 9,887 millió hordóra.

Irak 26 ezer hordóval 4,405 millió, Kuvait 16 ezerrel 2,660 millió, Kazahsztán 10 ezerrel 1,618 millió hordóra, Algéria 6 ezerrel 1,001 millió, Omán pedig 5 ezer hordóval napi 836 ezer hordóra bővítheti termelését a jövő hónapban.

Az OPEC megjegyezte, hogy a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a piaci fejleményeket, és a termelésnövelés felfüggeszthető vagy akár visszafordítható a változó piaci folyamatoktól függően.

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