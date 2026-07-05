Lövöldözés New Yorkban: több embert, köztük gyermekeket is meglőttek

Legalább nyolc ember megsebesült, köztük négy gyerek Coney Islanden, New Yorkban szombaton késő este, aamerikai függetlenség napján – jelentette vasárnap az ABC News tévécsatorna a New York-i rendőrségre hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a rendőrök hely idő szerint 20 óra 37 körül perckor érkeztek a helyszínre, miután lövöldözésről kaptak bejelentést.

A hírügynökség szerint a sérültek között két férfi, két nő és négy gyerek volt. Az összes áldozatot kórházba szállították. Hét ember állapota stabil, míg egy 21 éves nő állapota válságos.

A rendőrség arról számolt be, hogy a helyszínen egy lőfegyvert találtak, de az ABC szerint a gyanúsítottat nem sikerült elfogni.

A kiemelt kép illusztráció (Forrás: MTI/EPA/Lloyd Mitchell)