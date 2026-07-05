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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Lövöldözés New Yorkban: több embert, köztük gyermekeket is meglőttek

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.05. 14:02

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Legalább nyolc ember megsebesült, köztük négy gyerek Coney Islanden, New Yorkban szombaton késő este, aamerikai függetlenség napján – jelentette vasárnap az ABC News tévécsatorna a New York-i rendőrségre hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a rendőrök hely idő szerint 20 óra 37 körül perckor érkeztek a helyszínre, miután lövöldözésről kaptak bejelentést.

A hírügynökség szerint a sérültek között két férfi, két nő és négy gyerek volt. Az összes áldozatot kórházba szállították. Hét ember állapota stabil, míg egy 21 éves nő állapota válságos.

A rendőrség arról számolt be, hogy a helyszínen egy lőfegyvert találtak, de az ABC szerint a gyanúsítottat nem sikerült elfogni.

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A kiemelt kép illusztráció (Forrás: MTI/EPA/Lloyd Mitchell)

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