Csaknem háromezerre emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több ezer embert még eltűntként tartanak nyilván

A venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak száma 2954-re emelkedett, a sérültek száma pedig meghaladta a 16 500-at – közölte szombaton Jorge Rodríguez, a parlament elnöke.

A június 24-ei 7,2-es és 7,5-ös erősségű kettős földrengés óta a hatóságok 942 utórengést regisztráltak. A kezdeti rengések során mintegy 190 épület dőlt össze, további 850 pedig megrongálódott. Több mint 16 ezer ember vesztette el otthonát.

Bár csekély az esély arra, hogy további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést.

Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.

A kutatómentők csütörtökön élve emeltek ki egy férfit egy összeomlott bevásárlóközpont romjai alól. Az eset azért rendkívüli, mert a szakértők a nagy erejű földrengés utáni első 72 órát tekintik kritikus időszaknak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ennél hosszabb idő után a romok alá szorult emberek túlélési esélyei meredeken csökkennek.

Kiemelt kép: Összedőlt ház romjai között keresik holmijukat emberek a La Guiarában 2026. június 25-én (Fotó: MTI/AP/Pedro Mattey)