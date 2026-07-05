A himnusz jelentett menedéket az ünneplőknek: Trump „viharos” beszéde a 250. évfordulón

A 39 fokos hőség, majd a kitörő vihar sem vette el a kedvét az ünneplőknek Washingtonban, ahol július 4-én Donald Trump elnök beszéde zárta az Egyesült Államok függetlenség napi ünnepét, az ország 250. születésnapját. A Kossuth Rádió külpolitikai műsora ugyanakkor komoly megosztottságot mutat ki az amerikai társadalmon belül.

Mintegy kétórás késést okozott a 39 fokos hőség után Washingtonra lecsapó vihar szombaton, az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóján, ám a váratlan nehézségek inkább fokozták, mintsem gyengítették volna a kitartó ünneplők lelkesedését.

Trump: Fény és dicsőség

Trump nagy várakozással övezett, szombaton, a késő esti órákban megtartott beszédében méltatta az Egyesült Államok korábbi, büszkeségre okot adó eredményeit.

Felsorolta a világháborús győzelmeket, a holdra szállást és a Wright fivérek úttörő repülését.

„Az Amerikai Egyesült Államok 250 éve a remény, az ígéret, a fény és a dicsőség a világ minden nemzete számára” – fogalmazott Trump a washingtoni National Mallon mondott beszédében.

Az elnök kiemelte a amerikai kormányzati rendszer sikereségét is; ugyanakkor sürgette a Kongresszust, hogy fogadja el azt az elakadt jogszabályt, amely korlátozná a levélszavazatokat, és állampolgársági igazolást írna elő a szavazáson való regisztrációkhoz.

🚨WOW! President Trump is TAKING BACK NEW YORK CITY from Communism with this incredible Red, White, and Blue FLYOVER. America is back. Follow: @BoLoudon pic.twitter.com/MjuMZPdvUJ — Bo Loudon (@BoLoudon) July 4, 2026

„Eltörölték” az ellenfelet?

A jelen kihívásait taglalva úgy fogalmazott: Amerika „eltörölte” Irán hadseregét.

Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok az „emberiség történelmének legkiemelkedőbb vívmánya”. „Ez az ország a szabadság hazája” hangoztatta.

Trump rámutatott: „Jobban teljesítünk most, mint valaha. Senki sem tett annyi jót, mutatott több bátorságot, ért el nagyobb előrelépést, nem orvosolt több igazságtalanságot, és nem ért el nagyobb nagyságot, mint ti, az amerikai nép.”

TRUMP HAILS AMERICA AS THE WORLD’S MOST EXCEPTIONAL NATION President Donald Trump praised the United States during his America 250 address, calling it the world’s oldest republic, the freest people, and the most successful nation in history while highlighting the Constitution,… pic.twitter.com/fx10bHFp7x — Washington Eye (@washington_EY) July 4, 2026

Itt nem lesz kommunizmus!

Az Egyesült Államok elnöke, megismételve egy szintén július 4-én elhangzott, a Rushmore-hegyen tartott beszédének legfontosabb kijelentését, ismét óva intett a kommunizmus térnyerésétől az Egyesült Államokban.

Kijelentette: Amerika „soha nem lesz kommunista ország”. Rámutatott: „A kommunizmus vesztes, és mindig is az lesz”. Szerinte ez ugyanis éppen az amerikai rendszer ellentéte, amely ráadásul „soha nem működött” – folytatta. Trump azzal érvelt, hogy

a kommunizmus ellentétes azokkal az eszmékkel, amelyeket az amerikaiak a nemzet egész történelme során védelmeztek.

„Harcosaink nem azért harcoltak a kommunizmus ellen a világ csatamezőin, hogy aztán ez a fenyegetés itt Amerikában felüsse a fejét” – hangoztatta. Ám megnyugtatta hallgatóságát: „Nem fogjuk hagyni, hogy ez megtörténjen!”. Kiemelte: szeretnék idejekorán „megállítani ezt a fenyegetést”.

HAPPY 250TH BIRTHDAY AMERICA!! 🎉🎆 Tokyo Bay is going INSANE tonight!! A samurai and President Trump just shook hands in the SKY above Rainbow Bridge!! Made of pure light!!

The whole crowd is screaming!!

Phones flashing everywhere!! Japan came to PARTY with you tonight!!… pic.twitter.com/m7HieIqKoZ — Whiplash347 (@Whiplash437) July 4, 2026

Beszédében Trump a kommunizmust egy „rákhoz” hasonlította, amelyet ki kell irtani. A megjegyzések visszhangozták Trump pénteki, a Rushmore-hegyen tartott beszédében tett kijelentéseit, ahol a kommunizmust az Egyesült Államokat fenyegető „legnagyobb fenyegetésnek” nevezte.

A nemzeti himnusz ereje

A 39 fokos hőségben várakozó tömegre váratlan vihar tört rá, emiatt kellett Trump beszédét is pár órával elhalasztani. A Fox News közzétette azt a felvétel, melyen az a pillanat látható, amikor a National Mall egyik ikonikus épületében

a vihar elől oda behúzódó tömeg váratlanul elkezdte énekelni az amerikai himnuszt.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) központi épülete, a Whitten Building aulájában éneklő tömegről Brooke Rollins mezőgazdasági miniszter készített egy videófelvételt.

NOW: BEAUTIFUL moment as countless patriots break out into the NATIONAL ANTHEM after being evacuated from storms during America 250, into the USDA building pic.twitter.com/WzHXJ5Zjvp — Whiplash347 (@Whiplash437) July 5, 2026

A Fox News „Megható pillanat” címmel tette közzé a felvételt, amely az állam alapításának évfordulóján egy spontán esemény erejével húzta alá a nemzeti jelképek, így a himnusz közösségformáló, nemzetépítő jellegét.

Új világ: hol vannak a „büszke amerikaiak”?

Patriotism in Las Vegas. Happy birthday, America. pic.twitter.com/vxg3XVFZZs — Mila Joy (@Milajoy) July 3, 2026

Az, hogy a szélsőbaloldali szellemiség elleni küzdelem nem valamiféle rögeszme Trump részéről, a Kossuth Rádió Új világ című magazinjában a 250. évforduló kapcsán közölt összeállítás is alátámasztja. A műsorban elhangzott: az Egyesült Államokban az őszi, félidős választások előválasztásain

sorra azok a politikusok aratnak győzelmet a Demokrata Párt jelöltjei közül – így történt például New Yorkban avagy Coloradóban – akik a szocialista eszmékhez vallják hűnek magukat.

Kétségtelen, hogy rájuk a fiatalabb korosztályok voksolnak, akik hiányos történelmi ismereteik okán semmit sem tudnak a szocializmusról, és a kapitalizmussal szemben előnyben részesítenék a szocialista rendszert – hangzott el a műsorban.

#BREAKING: Conservative activist Jake Lang taken away by leftist mob in Minneapolis. pic.twitter.com/Suo5mn4aTG — Insider Wire (@InsiderWire) January 17, 2026

Náray Balázs helyszíni tudósításából az is kiderült, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen megcsappant az Egyesült Államokban azoknak a száma, akik büszkék arra, hogy amerikaiak.

Watch closely: a leftist mob swarms a random car in Minneapolis just because they suspect the driver is conservative, and they become so violent that the driver has to run away in fear Literally no reason… just instant violence This isn’t a protest, it’s a hunting party They… pic.twitter.com/IlxZr51gYF — X Freeze (@XFreeze) January 20, 2026



Az elmúlt hónapokban, a 250.évforduló kapcsán többek között az Ipsos, az NBC és az AP részérről számos felmérés készült, melyekből az derül ki, hogy csak az amerikaiak 55-60 százaléka érzi úgy: van miért büszkék lenniük országukra.

American streamer Sneako declares New York an Islamic Republic. “This is the Islamic Republic of New Yorkistan. Islam will be in every household inshallah.” pic.twitter.com/ekk6wnymVe — Oli London (@OliLondonTV) July 4, 2026



A patrióta érzelmek erősen függenek napjaink Amerikájában a pártállástól:

a demokrata választóknak mindössze 25-27, a republikánusok 80 százaléka büszke a hazájára.

2001 nyarán a Galllup felmérése még azt mutatta, hogy a demokraták 85, míg a republikánusok 90 százaléka érezte úgy: nagyon büszke arra, hogy amerikai.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök köszönti a tiszteletére megjelent embereket, miután a Freedom 250 nevű vonattal megérkezett az észak-dakotai Medorába 2026. július 1-jén, a Theodore Roosevelt Elnöki Könyvtár megnyitó ünnepsége napján. (Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson)