Zelenszkij megerősítette, hogy az ukrán erők csapást mértek Szentpétervár térségére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy szombatra virradó éjjel az ukrán erők csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére. A északkelet-ukrajnai Szumi városára irányított orosz légibombák négy embert öltek meg és több mint harmincat sebesítettek meg az éjjel.

„Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében” – írta az elnök a Facebookon. Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal több mint 850 kilométerre történtek az ukrán államhatártól.

„Ukrajna védelmi erői csapást mértek a kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely fontos katonai célpont”

– emelte ki Zelenszkij.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) parancsnoksága hozzátette, hogy egységei a drónerőkkel, a katonai hírszerzéssel, az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) és más alakulatokkal együttműködve csapást mértek a szentpétervári olajterminálra. „A Különleges Műveleti Erők több drónja sikeresen elérte célpontját. A létesítményben tűz tombol” – fűzték hozzá.

Az SZSZO közleménye szerint a szentpétervári olajterminál az orosz kőolajtermékek exportjának egyik kulcsfontosságú balti csomópontja. Innen indítanak tartályhajókat Afrika, a Közel-Kelet és más régiók felé. Ez a kereskedelem fontos bevételi forrást jelent Oroszország hadiköltségvetése számára.

Kapcsolódó tartalom Egy londoni elemzőműhely szerint drónokkal térképeztek fel kritikus fontosságú európai katonai és civil létesítményeket az oroszok Az intézet szerint a drónok nagy részét a szankciók megkerülésével orosz olajat szállító árnyékflotta hajóiról indították.

Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy 2026 júliusának elejéig az ukrán erők csapásai következtében Oroszország teljes tervezett olajfinomító kapacitásának 42,74 százaléka kiesett.

Oleh Hrihorov, az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzója közölte, hogy az orosz hadsereg az éjjel hat irányított légibombával mért csapást Szumi városára, négy ember meghalt, köztük gyermek, több mint harmincan sérültek meg hét kiskorúval együtt. A városban szombatra gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz erők rakétacsapást mértek az Odessza megyei polgári infrastruktúrára, amelynek következtében két ember megsérült.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország egy Iszkander–M ballisztikus és egy H–59/69 irányított légi indítású rakétával, valamint 86 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 69 drónt semlegestett.

Kiemelt kép: Sűrű fekete füst tör a magasba egy ukrán dróntámadást követően Moszkvában 2026. június 18-án (Fotó: MTI/EPA)