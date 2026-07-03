Sziklás szakadékba zuhant egy zsúfolt busz Pakisztánban, sokan meghaltak

Negyven utas veszítette életét, és nyolcan megsérültek, amikor pénteken hajnalban egy zsúfolt busz az autópályáról egy sziklás szakadékba zuhant Pakisztán délnyugati részén – közölték a helyi hatóságok.

A busz sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett, és járművével egy szakadékba zuhant a Beludzsisztán tartományban lévő Dana Sar régióban – mondta el Sahid Rind, a tartományi kormány szóvivője.

A 48 főt szállító, magáncég által működtetett távolsági járat a helyi mentőszolgálat közlése szerint a tartomány fővárosából, Kvettából Iszlámábádba tartott.

A nyolc sérültet elsősegélyben részesítették, majd egy állami kórházba szállították őket – tették hozzá a szolgálat illetékesei.

Rind szerint a busz nemcsak a saját utasait szállította, hanem egy másik, lerobbant busz utasait is, ezért volt túlzsúfolt.

Sarfraz Bugti, Beludzsisztán főminisztere a tragédia miatt együttérzését fejezte ki, és utasította a hatóságokat, hogy biztosítsák a sérültek számára a lehető legjobb orvosi ellátást.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Sohail Shahzad)