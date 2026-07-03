Négy év után elhagyja Magyarországot az amerikai szerző, aki szerint Orbán bukása figyelmeztetés az amerikai jobboldalnak is

Négy év budapesti tartózkodás után visszatér az Egyesült Államokba Rod Dreher amerikai konzervatív író és publicista, aki szerint Orbán Viktor veresége nemcsak Magyarország, hanem az egész nyugati jobboldal számára fontos tanulságokkal szolgál. Az Egyesült Államokban befolyásos véleményformálónak számító Dreher utóbbi éveit a budapesti Danube Institute agytrösztnél dolgozva töltötte, közben pedig alaposan megismerkedett hazánkkal. Tapasztalatait összegezve úgy látja, hogy a nyugati liberális sajtóban Magyarországról elterjedt negatív leírások hamisak, de az amerikai jobboldalon kialakult konzervatív mintaállamkép is pontatlan.

Dreher a The Free Press lapban megjelent hosszú esszéjében írt az áprilisi országgyűlési választások tanulságairól. Már írása első bekezdésben szókimondóan fogalmazott: a választásoknak mindig vannak következményei – és ezért hagyja el Budapestet, amely négy éven át az otthona volt.

Az amerikai szerző szerint Orbán Magyarországa nem az volt, aminek ellenfelei láttatták. Dreher úgy fogalmaz: a nyugati médiában gyakran ismételt vádakkal szemben Magyarország egyáltalán nem vált félfasiszta állammá. Szerinte

Orbán Viktor miniszterelnök elutasította azt a globalista-liberális modellt, amely a határok nélküli, kereszténységtől és nemzeti öntudattól megfosztott Európában gondolkodik, ezzel pedig sok kritikust szerzett magának.

A szerző kritikusan értékelte az áprilisi választás óta eltelt időszakot. Szerinte Magyar Péter miniszterelnökké válásával Magyarországon megváltozott a helyzet, és „bosszúálló légkör” alakult ki, amely a volt kormányhoz kötődő intézmények felszámolásával fenyeget.

Dreher kiemelte, hogy a budapesti Danube Institute felszámolása tragédia lenne.

„Az intézet jobbközép irányultságú volt, de nem vett részt a pártpolitikában, és kiváló szakmai munkát végzett, de az új rezsim most mindentől megtisztítja a közéletet, amihez Orbán és a Fidesz akár csak hozzáért”

– fogalmazta meg Dreher.

Az amerikai jobboldalon befolyásos író szerint Orbán politikájának központi eleme az volt, hogy a társadalom alapegységeként a hagyományos családot tekintette. Ezt szolgálták a családpolitikai támogatások, a gyermekvállalást ösztönző programok és a keresztény örökség hangsúlyozása is.

Megannyi erőfeszítés ellenére Dreher szerint Orbán legnagyobb kísérlete – a családokra és a keresztény kulturális alapokra épített nemzeti megújulás – végül nem hozta meg a várt áttörést. A publicista úgy látja, hogy a népesedési válság mélyebb, lelki és vallási természetű probléma, amelyet pénzügyi ösztönzőkkel nem lehet megoldani.

A választási vereség okát Dreher azonban nem elsősorban ebben, hanem a gazdaságban, a korrupcióban és a kormányzati kimerülésben látja.

Úgy fogalmaz: amíg a magyarok jelentős része úgy érezte, hogy a Fidesz alatt anyagilag jobban él, addig elnézték a rendszer visszásságait. Amikor azonban a gazdaság megtorpant, a korrupcióval és a klientúraépítéssel szembeni elégedetlenség robbanásszerűen a felszínre tört.

Orbán Viktor példája azt mutatta meg a nyugati konzervatívoknak, hogy a politika nem csak parlamenti vitákból és kampányokból áll: az egyetemek, kulturális intézmények, civil szervezetek és médiaközpontok is politikai erőterek – állítja Dreher. Szerinte Orbán felismerte, hogy a liberális intézmények gyakran a semlegesség látszata mögött baloldali ideológiai utánpótlást képeznek.

Az író a The Free Pressben megjelent cikkében arra figyelmeztetett, hogyha a jobboldal elveszíti a kormányzati hatalmat, akkor gyorsan elveszítheti a hosszú idő alatt felépített intézményi világát is. Szerinte az új magyar kormány máris a konzervatív intézményi világ lebontásán dolgozik, és Magyarország egyetlen politikai fordulattal a nemzeti-konzervatív ellenállás jelképéből „egy apró, szekuláris-liberális európai állammá” válhat, immár eljelentéktelenedve a globalista rendszerben.

Az amerikai alelnökkel is szoros írói majd közéleti barátságot ápoló Dreher kiemelte, hogy a Fidesz bukása nemcsak politikai, hanem nemzedéki történet is: az idősebb, kommunizmust még megélt választói réteg mellé felnőtt egy új generáció, amelyet már nem a történelmi emlékezet, hanem az internet, az Instagram, az utazás, a fogyasztás és a nyugati életstílus formált.

Dreher szerint a magyar fiatalok jelentős része már nem egy szuverenista, keresztény ihletésű nemzeti projektben látja a jövőt, hanem abban, hogy az ország egy „magyar Svédországgá” váljon: kényelmes, liberális, fogyasztói társadalommá.

A publicista ezt nemcsak magyar, hanem általános európai jelenségnek tartja.

Dreher szerint

az amerikai konzervatívoknak azt kellene megérteniük Magyarország történetéből, hogy a lojalitás nem pótolja a kompetenciát, a kulturális háború nem pótolja a jó kormányzást.

Végső soron bebizonyosodott, hogy a választók gazdasági kihívások közepette sokkal hajlamosabbak büntetni a korrupciót.

A szuverenista jobboldalnak a jövőben egy mélyebben kidolgozott és pozitív társadalmi ajánlatot kell felkínálnia, mert önmagában az olyan káros folyamatokat ellenezni, mint a migráció, az iszlamizáció vagy a nemzetellenesség, nem elegendő – zárta gondolait a Magyarországnak búcsút intő publicista.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, Rod Dreher amerikai író, újságíró, a Danube Institute vendégkutatója és Bakk Miklós politológus, egyetemi tanár a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Európai Unió – nemzeti szuverenitás és/vagy föderalizmus című panelbeszélgetésén Tusnádfürdőn 2025. július 23-án (Fotó: MTI/Kátai Edit)