Négy év után elhagyja Magyarországot az amerikai szerző, aki szerint Orbán bukása figyelmeztetés az amerikai jobboldalnak is

Dreher a The Free Press lapban megjelent hosszú esszéjében írt az áprilisi országgyűlési választások tanulságairól. Már írása első bekezdésben szókimondóan fogalmazott: a választásoknak mindig vannak következményei – és ezért hagyja el Budapestet, amely négy éven át az otthona volt.
Az amerikai szerző szerint Orbán Magyarországa nem az volt, aminek ellenfelei láttatták. Dreher úgy fogalmaz: a nyugati médiában gyakran ismételt vádakkal szemben Magyarország egyáltalán nem vált félfasiszta állammá. Szerinte
Orbán Viktor miniszterelnök elutasította azt a globalista-liberális modellt, amely a határok nélküli, kereszténységtől és nemzeti öntudattól megfosztott Európában gondolkodik, ezzel pedig sok kritikust szerzett magának.
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A szerző kritikusan értékelte az áprilisi választás óta eltelt időszakot. Szerinte Magyar Péter miniszterelnökké válásával Magyarországon megváltozott a helyzet, és „bosszúálló légkör” alakult ki, amely a volt kormányhoz kötődő intézmények felszámolásával fenyeget.
Dreher kiemelte, hogy a budapesti Danube Institute felszámolása tragédia lenne.
„Az intézet jobbközép irányultságú volt, de nem vett részt a pártpolitikában, és kiváló szakmai munkát végzett, de az új rezsim most mindentől megtisztítja a közéletet, amihez Orbán és a Fidesz akár csak hozzáért”
– fogalmazta meg Dreher.
Az amerikai jobboldalon befolyásos író szerint Orbán politikájának központi eleme az volt, hogy a társadalom alapegységeként a hagyományos családot tekintette. Ezt szolgálták a családpolitikai támogatások, a gyermekvállalást ösztönző programok és a keresztény örökség hangsúlyozása is.
Megannyi erőfeszítés ellenére Dreher szerint Orbán legnagyobb kísérlete – a családokra és a keresztény kulturális alapokra épített nemzeti megújulás – végül nem hozta meg a várt áttörést. A publicista úgy látja, hogy a népesedési válság mélyebb, lelki és vallási természetű probléma, amelyet pénzügyi ösztönzőkkel nem lehet megoldani.
A választási vereség okát Dreher azonban nem elsősorban ebben, hanem a gazdaságban, a korrupcióban és a kormányzati kimerülésben látja.
Úgy fogalmaz: amíg a magyarok jelentős része úgy érezte, hogy a Fidesz alatt anyagilag jobban él, addig elnézték a rendszer visszásságait. Amikor azonban a gazdaság megtorpant, a korrupcióval és a klientúraépítéssel szembeni elégedetlenség robbanásszerűen a felszínre tört.
Orbán Viktor példája azt mutatta meg a nyugati konzervatívoknak, hogy a politika nem csak parlamenti vitákból és kampányokból áll: az egyetemek, kulturális intézmények, civil szervezetek és médiaközpontok is politikai erőterek – állítja Dreher. Szerinte Orbán felismerte, hogy a liberális intézmények gyakran a semlegesség látszata mögött baloldali ideológiai utánpótlást képeznek.
Az író a The Free Pressben megjelent cikkében arra figyelmeztetett, hogyha a jobboldal elveszíti a kormányzati hatalmat, akkor gyorsan elveszítheti a hosszú idő alatt felépített intézményi világát is. Szerinte az új magyar kormány máris a konzervatív intézményi világ lebontásán dolgozik, és Magyarország egyetlen politikai fordulattal a nemzeti-konzervatív ellenállás jelképéből „egy apró, szekuláris-liberális európai állammá” válhat, immár eljelentéktelenedve a globalista rendszerben.
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Az amerikai alelnökkel is szoros írói majd közéleti barátságot ápoló Dreher kiemelte, hogy a Fidesz bukása nemcsak politikai, hanem nemzedéki történet is: az idősebb, kommunizmust még megélt választói réteg mellé felnőtt egy új generáció, amelyet már nem a történelmi emlékezet, hanem az internet, az Instagram, az utazás, a fogyasztás és a nyugati életstílus formált.
Dreher szerint a magyar fiatalok jelentős része már nem egy szuverenista, keresztény ihletésű nemzeti projektben látja a jövőt, hanem abban, hogy az ország egy „magyar Svédországgá” váljon: kényelmes, liberális, fogyasztói társadalommá.
A publicista ezt nemcsak magyar, hanem általános európai jelenségnek tartja.
Dreher szerint
az amerikai konzervatívoknak azt kellene megérteniük Magyarország történetéből, hogy a lojalitás nem pótolja a kompetenciát, a kulturális háború nem pótolja a jó kormányzást.
Végső soron bebizonyosodott, hogy a választók gazdasági kihívások közepette sokkal hajlamosabbak büntetni a korrupciót.
A szuverenista jobboldalnak a jövőben egy mélyebben kidolgozott és pozitív társadalmi ajánlatot kell felkínálnia, mert önmagában az olyan káros folyamatokat ellenezni, mint a migráció, az iszlamizáció vagy a nemzetellenesség, nem elegendő – zárta gondolait a Magyarországnak búcsút intő publicista.
Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, Rod Dreher amerikai író, újságíró, a Danube Institute vendégkutatója és Bakk Miklós politológus, egyetemi tanár a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Európai Unió – nemzeti szuverenitás és/vagy föderalizmus című panelbeszélgetésén Tusnádfürdőn 2025. július 23-án (Fotó: MTI/Kátai Edit)