Medvegyev: Finnország is az orosz nukleáris fegyverek lehetséges célpontjai közé került

Finnország is felkerült az orosz nukleáris fegyverek lehetséges célpontjai közé, miután feloldották azt a jogszabályi rendelkezést, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az ország területére – közölte csütörtökön Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese az X-en.

„Finnország feloldotta a nukleáris fegyverek behozatalára vonatkozó tilalmat. Mit változtat ez a finnek számára? Mindössze egy apróságot: az országuk mostantól felkerült az orosz nukleáris fegyverek céljainak listájára. Örvendj Finnország, sikerült elérned a biztonság csúcsát!” – fogalmazott Medvegyev.

A finn parlament június 17-én egy 1980-as években született törvény módosítása révén eltörölte a nukleáris robbanóeszközök importjára, előállítására, birtoklására és működésbe hozására vonatkozó teljes tilalmat.

Az új szabályozás bizonyos kivételeket határoz meg a nukleáris robbanóeszközök behozatalára, szállítására és birtoklására vonatkozóan abban az esetben, ha az Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelmi mechanizmusához vagy egyéb védelmi együttműködéshez köthető. Ugyanakkor a törvény továbbra is tiltja ezen eszközök gyártását, fejlesztését és a kapcsolódó kutatási tevékenységeket.

Kiemelt kép: Fellőnek egy Jarsz interkontinentális ballisztikus rakétát egy nagyszabású orosz hadgyakorlat keretében az Arhangelszki területen fekvő Pleszeckben 2026. május 21-én (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)