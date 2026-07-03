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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Kelemen Hunor: Az RMDSZ nem vesz részt a szélsőséges, magyarellenes AUR legitimálásában

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.03. 10:48

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) bármilyen felelős kormányalakítási megoldásban hajlandó részt venni korábbi koalíciós partnereivel, de a „szélsőséges és magyarellenes AUR szalonképessé tételében vagy legitimálásában” nem – szögezte le pénteken Kelemen Hunor, a szövetség elnöke.

Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke rámutatott: az embereknek „elegük van a cirkuszból”, működő országot akarnak.

Az RMDSZ ezért arra kéri volt koalíciós partnereit – a Szociáldemokrata Pártot (PSD), a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetséget (USR) –, hogy „tegyék zárójelbe a sértődéseket, és tegyenek erőfeszítéseket a megoldásért”.

„A megoldás a PSD, a PNL, az USR és az RMDSZ térfelén van. Meg kell találni”

– zárta bejegyzését az RMDSZ elnöke.

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Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

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