Kelemen Hunor: Az RMDSZ nem vesz részt a szélsőséges, magyarellenes AUR legitimálásában

Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke rámutatott: az embereknek „elegük van a cirkuszból”, működő országot akarnak.
Az RMDSZ ezért arra kéri volt koalíciós partnereit – a Szociáldemokrata Pártot (PSD), a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetséget (USR) –, hogy „tegyék zárójelbe a sértődéseket, és tegyenek erőfeszítéseket a megoldásért”.
„A megoldás a PSD, a PNL, az USR és az RMDSZ térfelén van. Meg kell találni”
– zárta bejegyzését az RMDSZ elnöke.
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Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke (Fotó: MTI/Kiss Gábor)