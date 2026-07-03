Kelemen Hunor: Az RMDSZ nem vesz részt a szélsőséges, magyarellenes AUR legitimálásában

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) bármilyen felelős kormányalakítási megoldásban hajlandó részt venni korábbi koalíciós partnereivel, de a „szélsőséges és magyarellenes AUR szalonképessé tételében vagy legitimálásában” nem – szögezte le pénteken Kelemen Hunor, a szövetség elnöke.

Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke rámutatott: az embereknek „elegük van a cirkuszból”, működő országot akarnak. Az RMDSZ ezért arra kéri volt koalíciós partnereit – a Szociáldemokrata Pártot (PSD), a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetséget (USR) –, hogy „tegyék zárójelbe a sértődéseket, és tegyenek erőfeszítéseket a megoldásért”. „A megoldás a PSD, a PNL, az USR és az RMDSZ térfelén van. Meg kell találni” – zárta bejegyzését az RMDSZ elnöke. Kapcsolódó tartalom Elutasította a román parlament az Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását A Nemzeti Liberális Pártban (PNL) eddig alelnöki tisztséget betöltő Adrian Vesteát a PNL megkérdezése nélkül bízta meg kormányalakítással Nicusor Dan államfő. Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke (Fotó: MTI/Kiss Gábor)