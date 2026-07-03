Férfinak álcázott nő állhat a monacói robbantás mögött

Morgan Raymond elmondta, hogy a 39 éves, Anasztaszija Berezovszka néven azonosított nő egy Németországban élő ukrán állampolgár. Hozzátette azt is, hogy tekintettel a robbanószerkezet bonyolultságára a rendőrség esetleges tettestársak után is nyomoz, valamint keresik a feltételezett megrendelőket.
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Jermolajev lakása előtt hétfő este lépett működésbe egy csomagba rejtett pokolgép, a robbanásban az oligarcha, a felesége és fiuk is megsebesült.
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Kiemelt kép: Rendőr annak a lakóépületnek a bejáratában Monacóban 2026. június 30-án, ahol előző este csomagba rejtett pokolgép robbant megsebesítve Vadim Ermolajev ukrán milliomost és két másik személyt (Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier)