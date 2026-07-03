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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Férfinak álcázott nő állhat a monacói robbantás mögött

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.03. 13:23

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A monacói ügyészség szerint egy férfinak álcázott, Németországban élő ukrán nő lehetett a Vadim Jermolajev ukrán milliomos lakásánál történt robbantásos merénylet elkövetője. A nyomozók úgy vélik, a gyanúsított nem egyedül cselekedett, és a feltételezett megrendelőket is keresik.

Morgan Raymond elmondta, hogy a 39 éves, Anasztaszija Berezovszka néven azonosított nő egy Németországban élő ukrán állampolgár. Hozzátette azt is, hogy tekintettel a robbanószerkezet bonyolultságára a rendőrség esetleges tettestársak után is nyomoz, valamint keresik a feltételezett megrendelőket.

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Jermolajev lakása előtt hétfő este lépett működésbe egy csomagba rejtett pokolgép, a robbanásban az oligarcha, a felesége és fiuk is megsebesült.

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Kiemelt kép: Rendőr annak a lakóépületnek a bejáratában Monacóban 2026. június 30-án, ahol előző este csomagba rejtett pokolgép robbant megsebesítve Vadim Ermolajev ukrán milliomost és két másik személyt (Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier)

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