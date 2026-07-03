Dróntámadást hajtott végre az orosz hadsereg csütörtök éjjel Szumiban, többen is meghaltak

Legalább négy ember, köztük egy két évnél fiatalabb kislány vesztette életét az észak-ukrajnai Szumi megyét ért éjszakai orosz dróntámadásban. A támadások Harkiv megyét is sújtották, ahol hat civil, köztük három gyermek megsérült, miközben Oroszország összesen 105 drónt és két rakétát indított ukrajnai célpontok ellen.

A pontosított információk szerint Szumi megyében két nő, egy idős férfi és egy két évnél fiatalabb kislány halt meg egy többlakásos épületet ért dróncsapás következtében – jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. A helyszínen nagy kiterjedésű tűz keletkezett, további három ember megsebesült – fűzte hozzá a megyevezető.

A Harkiv megyei Lozovában hat civil megsebesült a város lakóövezetét ért orosz légitámadásban – közölte az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A sebesültek között három gyerek is van, egyikük – egy 10 éves kislány – kórházi ápolásra szorul. A katasztrófavédelem jelentése szerint két családi házat ért találat, a becsapódáskor a lakók a pincében tartózkodtak, így senki sem halt meg.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg péntekre virradóra két irányított légi rakétával és 105 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelem az egyik rakéta mellett 82 drónt lelőtt, illetve hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 16 helyszínen 21 csapásmérő drón és a másik rakéta célba talált, további 5 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Oleh Movcsanjuk)