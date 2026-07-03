Döntött Szerbia, kínai légvédelmi fegyvereket vásárol az ország

Szerbia megvásárolta a kínai HQ–9 nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert.

Szerbia hivatalosan is megerősítette, hogy beszerezte a kínai fejlesztésű HQ–9 nagy hatótávolságú föld-levegő légvédelmi rakétarendszert – számolt be róla a Dunav Intel nyílt forrású hírszerzési oldal Alekszandar Vucsics szerb elnök nyilatkozatára hivatkozva.

A HQ–9 rendszer a szerb haderő többrétegű légvédelmi rendszerét fogja erősíteni, amely jelenleg a szintén kínai gyártmányú FK–3 közepes és nagy hatótávolságú, valamint a HQ–17AE rövid hatótávolságú légvédelmi rendszerekből, továbbá az orosz fejlesztésű Pantsir-SZ1 rövid és közepes hatótávolságú légvédelmi ütegekből áll.

A HQ–9 hadrendbe állításával Szerbia légvédelmi képességei jelentősen bővülhetnek, mivel a rendszer jóval nagyobb távolságból képes célokat felderíteni és megsemmisíteni, mint a jelenleg alkalmazott rakéták. A rendszerrel együtt beszerzett hosszú hatótávolságú radarok lehetővé teszik az ellenséges repülőgépek, nagy távolságból indítható csapásmérő platformok, légtérellenőrző repülőgépek (AWACS), valamint légi utántöltő gépek korai észlelését, még jóval azelőtt, hogy azok elérnék Szerbia légterét.

A beszerzés jól mutatja a Belgrád és Peking közötti védelmi együttműködés folyamatos elmélyülését. Szerbia 2025 januárjában első európai országként állította hadrendbe a kínai FK–3 légvédelmi rendszert, a HQ–9 rendszerrel pedig várhatóan szintén elsőként rendelkezik majd Európában.

A NATO-n kívüli, ugyanakkor uniós tagságra törekvő balkáni ország továbbra is katonai semlegességre törekszik: miközben igyekszik fenntartani kapcsolatait európai partnereivel, egyre szorosabb stratégiai együttműködést épít ki Kínával.

Belgrád 2021-ben állapodott meg a katonai kapcsolatok elmélyítéséről Pekinggel, 2020-ban első európai országként rendelt kínai gyártású drónokat, 2025-ben pedig története első közös hadgyakorlatát is megtartotta a kínai hadsereggel.

A kínai fejlesztésű HQ–9 légvédelmi rakétarendszert repülőgépek, pilóta nélküli légi járművek, robotrepülőgépek és ballisztikus rakéták elfogására tervezték. A változattól függően a rendszer hatótávolsága 100 és 300 kilométer között mozog.

Egy teljes üteg parancsnoki és irányító járművekből, radarokból, valamint mobil indítóállásokból áll. Egy-egy indító négy elfogórakétát hordoz. A rendszer egyszerre akár 10 légi célpont ellen is képes harcolni. Az exportpiacra szánt HQ–9BE változat rakétája mintegy 7 méter hosszú, tömege megközelítőleg 2 tonna, és jellemzően 8×8-as katonai tehergépkocsira szerelik – adta hírül a Neokohn.

Kiemelt kép: Kínai HQ–9-es légvédelmi rakéta (Forrás: Wikipédia)