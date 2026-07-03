Az amerikai Függetlenségi nyilatkozat rendkívül ritka példányára bukkant egy önkéntes levéltáros

Az amerikai Függetlenségi nyilatkozat rendkívül ritka példányára bukkant rá egy önkéntes levéltáros a londoni Kew-ban található brit Nemzeti Levéltárban.

Az 1776-ban a New Hampshire állambeli Exeterben nyomtatott dokumentumból az egész világon csak 11 darabot őriznek, és

ez az első példány, amelyet az Amerikai Egyesült Államokon kívül találtak meg.

Az ország alapító okiratának a brit állami levéltárban évszázadok óta rejtőző példányára Michael Scurr nyugdíjas biztosítási ügynök talált rá egy „unalmas csütörtök reggelen”. Scurr, aki 11 éve önkénteskedik a Nemzeti Levéltárban, májusban bukkant a dokumentumra régi hajóskapitányok papírjainak átfésülése közben. Mint elmondta, az egyik levélnek rengeteg melléklete volt, ezek között talált rá a Függetlenségi nyilatkozat példányára. Scurrt arra kérték, hogy tartsa titokban felfedezését a többi önkéntes, valamint barátai és családtagjai előtt, amíg a történészek alaposan megvizsgálják a dokumentumot.

A dokumentum, amelyben kikiáltották a 13 amerikai gyarmat elszakadását Nagy-Britanniától, azok között a papírok között volt, amelyeket a Brit Királyi Haditengerészet 1776-ban, karácsony estéjén foglalt le egy amerikai hajó elfogásakor. Az efféle példányokat gyakran hajókon szállították, és azért készültek, hogy a függetlenség kikiáltásáról szóló hírt gyorsan eljuttassák a többi gyarmatra, támogatást szerezve a forradalmi ügynek.

A brit Nemzeti Levéltár három hivatalos példányt őriz a Függetlenségi nyilatkozatból, bár egyik sem olyan ritka, mint amelyre Scurr bukkant. A dokumentumon azóta restaurálási munkálatokat végeztek, kisimították a gyűrődéseit, hogy kiállításra alkalmas állapotba hozzák. A példány hamarosan látható lesz a levéltár Forradalom 250 című kiállításán, amely az 1763 és 1783 közötti amerikai függetlenségi mozgalom történetét mutatja be.

Kiemelt kép: A Függetlenségi nyilatkozat aláírása John Trumbull 1819-es olajfestményén (Fotó: Wikipédia)