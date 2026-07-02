Terrorszervezetté nyilvánította az Egyesült Államok az ecuadori Los Chone Killers bűnbandát

Az Egyesült Államok terrorszervezetnek minősítette az ecuadori Los Chone Killers bűnszervezetet, amelyet több halálos támadással és súlyos erőszakos bűncselekménnyel hoznak összefüggésbe – jelentette be Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A döntés nyomán a banda tagjai amerikai szankciókra és büntetőeljárásokra számíthatnak.

Közlése szerint a bűnbanda már számos támadást követett el polgári személyek, rendfenntartó erők és kormányzati tisztviselők ellen, és több közéleti személyiség meggyilkolása szárad a lelkükön.

A döntés értelmében a Los Chone Killers tagjait és a velük szövetkezőket mostantól amerikai büntetőintézkedések sújtják, és bírósági felelősségre vonással is számolniuk kell.

Rubio közlése szerint az amerikai kormányzat és Daniel Noboa ecuadori elnök kormányzata folytatja az együttműködést a kábítószerek törvénytelen terjesztése ellen és a gyakran erőszakot alkalmazó „narkoterroristák” pénzügyi forrásainak elvágása érdekében.

Ecuador a nemzetközi drogkereskedelem egyik új központja lett, a kolumbiai kokain jelentős része is a guayaquili kikötőn keresztül jut ki a nemzetközi piacokra – írta az AFP francia hírügynökség.

Az Egyesült Államok korábban több más latin-amerikai bűnbandát is terrorszervezetnek nyilvánított már, köztük a venezuelai központú Tren de Araguát és a mexikói Sinaloa kartellt.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)