Terrorszervezetté nyilvánította az Egyesült Államok az ecuadori Los Chone Killers bűnbandát

Közlése szerint a bűnbanda már számos támadást követett el polgári személyek, rendfenntartó erők és kormányzati tisztviselők ellen, és több közéleti személyiség meggyilkolása szárad a lelkükön.
A döntés értelmében a Los Chone Killers tagjait és a velük szövetkezőket mostantól amerikai büntetőintézkedések sújtják, és bírósági felelősségre vonással is számolniuk kell.
Rubio közlése szerint az amerikai kormányzat és Daniel Noboa ecuadori elnök kormányzata folytatja az együttműködést a kábítószerek törvénytelen terjesztése ellen és a gyakran erőszakot alkalmazó „narkoterroristák” pénzügyi forrásainak elvágása érdekében.
Ecuador a nemzetközi drogkereskedelem egyik új központja lett, a kolumbiai kokain jelentős része is a guayaquili kikötőn keresztül jut ki a nemzetközi piacokra – írta az AFP francia hírügynökség.
Az Egyesült Államok korábban több más latin-amerikai bűnbandát is terrorszervezetnek nyilvánított már, köztük a venezuelai központú Tren de Araguát és a mexikói Sinaloa kartellt.
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Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)