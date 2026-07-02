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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Nemzeti régiók: az Európai Bizottság elutasító döntése miatt szóbeli tárgyalást kér a Székely Nemzeti Tanács

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Szerző: hirado.hu
Forrás: Vajdaság MA
2026.07.02. 12:49

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Szóbeli tárgyalás megtartását kérte az Európai Unió Törvényszékétől a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) az Európai Bizottság ellen indított perében – írja a Vajdaság MA hírportál. Az erdélyi szervezet hétfőn nyújtotta be kérelmét az úgynevezett európai polgári kezdeményezés ügyében.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság 2025 szeptemberében úgy döntött: nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot arra az európai polgári kezdeményezésre, amely azt célozza, hogy az EU nagyobb figyelmet fordítson a nemzeti régiók támogatására és kulturális értékeik megőrzésére.

Az SZNT szerint a bizottsági döntés sérti az uniós jogot, ezért az Európai Unió Törvényszékéhez fordult, kérve a bizottsági határozat érvénytelenítését.

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Az SZNT szerint az eset több olyan jogi és eljárásjogi kérdést is felvet, amelyek tisztázásához indokolt a szóbeli tárgyalás.

Álláspontjuk szerint a személyes meghallgatás lehetőséget adna arra, hogy a felek közvetlenül reagáljanak egymás érveire, pontosítsák álláspontjukat, valamint megválaszolják a törvényszék esetleges kérdéseit.

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„Meggyőződésünk, hogy ez az ügy teljes körű és alapos elbírálásához vezethet” – hangsúlyozták. Az erdélyi magyar szervezet hozzátette: a törvényszék döntéséről tájékoztatni fogják a közvéleményt, ugyanis az ügy „erkölcsi támogatása ma is pont olyan fontos, mint az aláírások gyűjtése idején”.

Az SZNT közölte: a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű európai polgári kezdeményezést több mint egymillió uniós polgár támogatta, és tizenegy tagállamban is összegyűlt a szükséges számú aláírás.

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Kiemelt kép: Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke felolvassa a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kiáltványát 2022. október 30-án. Az SZNT 2015-ben nyilvánította a Székelyföld autonómiájának napjává október utolsó vasárnapját (Fotó: MTI/Kátai Edit)

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