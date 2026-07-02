Nemzeti régiók: az Európai Bizottság elutasító döntése miatt szóbeli tárgyalást kér a Székely Nemzeti Tanács

Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság 2025 szeptemberében úgy döntött: nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot arra az európai polgári kezdeményezésre, amely azt célozza, hogy az EU nagyobb figyelmet fordítson a nemzeti régiók támogatására és kulturális értékeik megőrzésére.

Az SZNT szerint a bizottsági döntés sérti az uniós jogot, ezért az Európai Unió Törvényszékéhez fordult, kérve a bizottsági határozat érvénytelenítését.

Az SZNT szerint az eset több olyan jogi és eljárásjogi kérdést is felvet, amelyek tisztázásához indokolt a szóbeli tárgyalás.

Álláspontjuk szerint a személyes meghallgatás lehetőséget adna arra, hogy a felek közvetlenül reagáljanak egymás érveire, pontosítsák álláspontjukat, valamint megválaszolják a törvényszék esetleges kérdéseit.

Kapcsolódó tartalom Az Európai Bizottság érzéketlenül és mostoha módon kezeli a kisebbségi ügyeket Tőkés László szerint Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szerint a különböző közösségi autonómiák közjogi rendszere biztosíthatja a magyar nemzeti közösség megmaradását és gyarapodását.

„Meggyőződésünk, hogy ez az ügy teljes körű és alapos elbírálásához vezethet” – hangsúlyozták. Az erdélyi magyar szervezet hozzátette: a törvényszék döntéséről tájékoztatni fogják a közvéleményt, ugyanis az ügy „erkölcsi támogatása ma is pont olyan fontos, mint az aláírások gyűjtése idején”.

Az SZNT közölte: a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű európai polgári kezdeményezést több mint egymillió uniós polgár támogatta, és tizenegy tagállamban is összegyűlt a szükséges számú aláírás.

Kiemelt kép: Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke felolvassa a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kiáltványát 2022. október 30-án. Az SZNT 2015-ben nyilvánította a Székelyföld autonómiájának napjává október utolsó vasárnapját (Fotó: MTI/Kátai Edit)