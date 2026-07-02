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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Francia elnökválasztás: házkutatással zaklatják Bardellát, július 7-én eldőlhet Le Pen indulása

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Szerző: Udvardy Zoltán
2026.07.02. 15:57

Főoldal / Külföld

| Szerző: Udvardy Zoltán
Éppen azokban az órákban, amikor a francia minisztertanács kitűzte a 2027-es köztársaságielnök-választás időpontját, házkutatások kezdődtek a legerősebb parlamenti párt, a választásokon a legnagyobb esélyekkel indulni szándékozó konzervatív párt, a Nemzeti Tömörülés (RN), illetve európai szövetségesei irodáiban és magánlakásain.

„Mint mindig,

a jogi eljárások előrevetítik a választási naptár lapjait!”

írta az X-en Jordan Bardella, az RN elnöke. „Nincs miért hibáztatnunk magunkat, és ezt meg is fogjuk mutatni!” – tette hozzá a konzervatív párt elnöke, aki a felmérések szerint hosszabb ideje vezeti a 2027-es elnökválasztás jelöltjeinek listáját.

Döntenek Le Penről

A 2027. április 18-ára és május 2-ára kitűzött, kétfordulós voksoláson választják meg a franciák a jelenleg második ciklusát töltő Emmanuel Macron köztársasági elnök utódját. A második forduló időpontja, a dátum május 1-jéhez való közelsége tiltakozást váltott ki, mert így egyértelműen a baloldal felé lejt a pálya.

Hasonló elfogultságról tanúskodik, hogy a pártok közül a legtöbb parlamenti mandátummal rendelkező RN, amelynek jelöltje a legtöbb francia választó bizalmát élvezi, hosszabb ideje koncepciós perek sorozatának tűnő eljárásokkal szembesül – nem elsőként és nem is egyetlen „céltáblaként” a francia konzervatív politikai aktorok sorában.

A párizsi fellebbviteli bíróság

július 7-én hirdet ítéletet a Nemzeti Tömörülés korábbi vezetője, Marine Le Pen ügyében.

A konzervatív politikus, akivel szemben négy év börtönbüntetést (köztük egy év felfüggesztett szabadságvesztést elektronikus megfigyeléssel) és öt év közhivataltól való eltiltást kértek (azonnali végrehajtás nélkül), ezt követően fogja megtudni, hogy jogosult-e indulni a 2027-re kitűzött elnökválasztáson.

Le Pen korábban politikai döntésnek nevezte a párizsi törvényszék ítéletét. A bíróság közpénzek hűtlen kezelése ügyében marasztalta el a politikust.

Koncepciós perek: a jól bevált gyakorlat

Mint arról a hirado.hu korábban beszámolt, Franciaországban szinte törvényszerű, hogy börtönbüntetésre ítéljék – vagy legalább próbálják ítélni – a köztársasági elnöki poszt közelébe kerülő konzervatív jelölteket. Nicolas Sarkozy népszerű és sikeres miniszterelnökét, Francois Fillont is, aki 2017-ben az elnökválasztás egyik fő esélyese volt Marine Le Pen és Emmanuel Macron mellett, 2017 márciusában „váratlanul” egy hűtlen kezelési eljárás célpontjává tették.

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Bár ennek ellenére Fillon, tagadva a vádakat, úgy döntött, hogy nem lép vissza, azt hogy Macron nyerte meg a választást, elemzők egyöntetűen a Fillon ellen folyó eljárásnak tudták be.

A politikust 2020 júniusában csalás és pénzeszközökkel való visszaélés miatt ítélték öt év börtönre.

Nicolas Sarkozyt, a konzervatív francia politikai szféra egyik meghatározó személyiségét, aki a köztársasági elnöki posztot is betöltötte, 2023-ban három év börtönre,

ebből egy év letöltendőre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság.

Bár a francia közbeszédben – minden alapot nélkülözve – szélsőjobboldali pártnak emlegetett, konzervatív, ám a kontrollálatlan bevándorlást és az ország nemzeti identitásának feladást ellenző Nemzeti Tömörülés két „erős embert” is felvonultat, most az elnökválasztás másik esélyese, Jordan Bardella pártelnök és maga a párt is – szövetségeseivel együtt –

büntetőeljárások kereszttüzébe került.

Az elnökválasztás bejelentésének pillanatában

Június 30-a óta házkutatásokat végeznek Franciaországban és más európai uniós országokban az Európai Ügyészség által 2025 júliusában indított nyomozás részeként. A házkutatások az Identitás és Demokrácia (ID)-csoport – amelyben az RN európai parlamenti képviselői is ültek – által 2019 és 2024 között elkövetett, feltételezett európai pénzeszközök visszaéléseire irányulnak – írja a francia Szocialista Párthoz közel álló Le Monde.


Kedden razziákat tartottak több európai országban, köztük Franciaországban is, az Európai Ügyészség nyomozásának részeként, amely az egykori konzervatív szellemű, Identitás és Demokrácia (ID)-csoport – ahol a Nemzeti Tömörülés az Európai Parlamentben is helyeket foglalt – által elkövetett, „feltételezett sikkasztások” ügyében – számol be több francia sajtóorgánum a legesélyesebb jobboldali pártra kihegyezett és egyértelműen számukra dedikált eljárásról.

A büntetőügyként aposztrofált, ám koncepciós pernek inkább tűnő eljárások túlpolitizáltságára jellemző, hogy – mint arról a hirado.hu is beszámolt – egy zavaros, sikkasztásos üggyel terhelt múlttal rendelkező, szélsőbaloldali szervezet „panaszára” indított az Európai Ügyészség vizsgálatot, „csalás” ügyében a Nemzeti Tömörülés és Jordan Bardella pártelnök ellen.

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Vannak még egyenlőbbek

A trockista Jean-Luc Mélenchon és szélsőbaloldali pártja, az Engedetlen Franciaország (LFI) ellen  jóval régebben folynak nyomozások, ahol a megfogalmazott gyanú megegyezik a franciaországi konzervatív pártok elleni eljárások vádpontjaival. Az LFI ellen 2017 óta folyik nyomozás a betöltött európai parlamenti asszisztensi tisztségek ügyében. A párt emellett a mai napig nem  tisztázta magát a 2017-es választási kampány számlái ügyében. Az elmúlt időszakban az ügyben négy személy ügyében emeltek vádat – Mélenchon neve nem szerepel közöttük.

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Szóba sem került, hogy a szélsőbaloldali politikus, akinek pártja 2025-ben súlyos gyilkossági ügybe keveredett (a párt aktivistái, közöttük az LFI parlamenti belépővel rendelkező munkatársa, egy „Antifa”-szervezet tagjaiként a nyílt utcán vertek agyon egy katolikus egyetemi hallgatót), ne indulhasson a köztársasági elnöki posztért 2027-ben.

Az ACC!! korrupciós ügye

A Bardella és a Nemzeti Tömörülés ellen panasszal élő, önmagát „korrupcióellenes szervezetnek” aposztrofáló „ACC!!” nevű szervezet igen gyér tevékenysége szinte kizárólag abban merül ki, hogy elvakult harcot folytat a Nemzeti Tömörülés ellen. Még 2023-ban alakult az ACC!! az „Anticor” nevű, önmagát szintén korrupcióellenesnek meghatározó szervezet tagjaiból.

Az ACC!! akkori megalakulásának közvetlen előzménye, hogy az Anticor – nomen est omen – komoly korrupciós botrányba keveredett 2023-ban, amikor a közigazgatási bíróság döntése értelmében az egyesület 2023. június 23-án elvesztette „korrupcióellenes akkreditációját”, 2021. április 2-i visszamenőleges hatállyal. Az intézkedést a tagság egy része kezdeményezte, amely

pert indított saját egyesülete ellen, azzal vádolva annak vezetőit, hogy 64 ezer eurós adományt fogadtak el egy üzletembertől.

Az ACC!! ekkor jött létre, a zavaros korrupciós botrány folyamán, a szintén szélsőbaloldali szervezetből kivált tagokból.

Az Európa számos országában az Európai Ügyészség által megindított eljárások célkeresztjében az európai patrióta és identitárius mozgalmak állnak. A számos elemző által kaotikusnak minősített működési mechanizmus által jellemezhető európai szervezet egyik kedvelt tevékenysége, hogy küzdelmet folytat a nemzeti szuverenitást, önrendelkezést preferáló pártok, szervezetek és politikusok ellen.

Kiemelt kép: Jordan Bardella, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) és a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció elnöke (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Corner)

2027-es francia elnökválasztás

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