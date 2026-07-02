Francia elnökválasztás: házkutatással zaklatják Bardellát, július 7-én eldőlhet Le Pen indulása

Éppen azokban az órákban, amikor a francia minisztertanács kitűzte a 2027-es köztársaságielnök-választás időpontját, házkutatások kezdődtek a legerősebb parlamenti párt, a választásokon a legnagyobb esélyekkel indulni szándékozó konzervatív párt, a Nemzeti Tömörülés (RN), illetve európai szövetségesei irodáiban és magánlakásain.

„Mint mindig,

a jogi eljárások előrevetítik a választási naptár lapjait!”

– írta az X-en Jordan Bardella, az RN elnöke. „Nincs miért hibáztatnunk magunkat, és ezt meg is fogjuk mutatni!” – tette hozzá a konzervatív párt elnöke, aki a felmérések szerint hosszabb ideje vezeti a 2027-es elnökválasztás jelöltjeinek listáját.

Döntenek Le Penről

A 2027. április 18-ára és május 2-ára kitűzött, kétfordulós voksoláson választják meg a franciák a jelenleg második ciklusát töltő Emmanuel Macron köztársasági elnök utódját. A második forduló időpontja, a dátum május 1-jéhez való közelsége tiltakozást váltott ki, mert így egyértelműen a baloldal felé lejt a pálya.

Hasonló elfogultságról tanúskodik, hogy a pártok közül a legtöbb parlamenti mandátummal rendelkező RN, amelynek jelöltje a legtöbb francia választó bizalmát élvezi, hosszabb ideje koncepciós perek sorozatának tűnő eljárásokkal szembesül – nem elsőként és nem is egyetlen „céltáblaként” a francia konzervatív politikai aktorok sorában.

Procès en appel de Marine Le Pen : quels scénarios possibles le 7 juillet ?

➡️ https://t.co/fYIFuCuMIS pic.twitter.com/47qqHR04Ys — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 2, 2026

A párizsi fellebbviteli bíróság

július 7-én hirdet ítéletet a Nemzeti Tömörülés korábbi vezetője, Marine Le Pen ügyében.

A konzervatív politikus, akivel szemben négy év börtönbüntetést (köztük egy év felfüggesztett szabadságvesztést elektronikus megfigyeléssel) és öt év közhivataltól való eltiltást kértek (azonnali végrehajtás nélkül), ezt követően fogja megtudni, hogy jogosult-e indulni a 2027-re kitűzött elnökválasztáson.

Le Pen korábban politikai döntésnek nevezte a párizsi törvényszék ítéletét. A bíróság közpénzek hűtlen kezelése ügyében marasztalta el a politikust.

Koncepciós perek: a jól bevált gyakorlat

Mint arról a hirado.hu korábban beszámolt, Franciaországban szinte törvényszerű, hogy börtönbüntetésre ítéljék – vagy legalább próbálják ítélni – a köztársasági elnöki poszt közelébe kerülő konzervatív jelölteket. Nicolas Sarkozy népszerű és sikeres miniszterelnökét, Francois Fillont is, aki 2017-ben az elnökválasztás egyik fő esélyese volt Marine Le Pen és Emmanuel Macron mellett, 2017 márciusában „váratlanul” egy hűtlen kezelési eljárás célpontjává tették.

Bár ennek ellenére Fillon, tagadva a vádakat, úgy döntött, hogy nem lép vissza, azt hogy Macron nyerte meg a választást, elemzők egyöntetűen a Fillon ellen folyó eljárásnak tudták be.

A politikust 2020 júniusában csalás és pénzeszközökkel való visszaélés miatt ítélték öt év börtönre.

Nicolas Sarkozyt, a konzervatív francia politikai szféra egyik meghatározó személyiségét, aki a köztársasági elnöki posztot is betöltötte, 2023-ban három év börtönre,

ebből egy év letöltendőre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság.

Bár a francia közbeszédben – minden alapot nélkülözve – szélsőjobboldali pártnak emlegetett, konzervatív, ám a kontrollálatlan bevándorlást és az ország nemzeti identitásának feladást ellenző Nemzeti Tömörülés két „erős embert” is felvonultat, most az elnökválasztás másik esélyese, Jordan Bardella pártelnök és maga a párt is – szövetségeseivel együtt –

büntetőeljárások kereszttüzébe került.

Az elnökválasztás bejelentésének pillanatában

Június 30-a óta házkutatásokat végeznek Franciaországban és más európai uniós országokban az Európai Ügyészség által 2025 júliusában indított nyomozás részeként. A házkutatások az Identitás és Demokrácia (ID)-csoport – amelyben az RN európai parlamenti képviselői is ültek – által 2019 és 2024 között elkövetett, feltételezett európai pénzeszközök visszaéléseire irányulnak – írja a francia Szocialista Párthoz közel álló Le Monde.

🇫🇷 ALERTE INFO | Une information judiciaire visant Jordan Bardella devrait être OUVERTE dans les prochains jours pour des soupçons de FAUX DOCUMENTS, qui auraient été FABRIQUÉS afin de justifier des heures qu’il n’aurait pas effectuées comme collaborateur au Parlement européen… pic.twitter.com/PzQQmYfWZN — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 30, 2026



Kedden razziákat tartottak több európai országban, köztük Franciaországban is, az Európai Ügyészség nyomozásának részeként, amely az egykori konzervatív szellemű, Identitás és Demokrácia (ID)-csoport – ahol a Nemzeti Tömörülés az Európai Parlamentben is helyeket foglalt – által elkövetett, „feltételezett sikkasztások” ügyében – számol be több francia sajtóorgánum a legesélyesebb jobboldali pártra kihegyezett és egyértelműen számukra dedikált eljárásról.

A büntetőügyként aposztrofált, ám koncepciós pernek inkább tűnő eljárások túlpolitizáltságára jellemző, hogy – mint arról a hirado.hu is beszámolt – egy zavaros, sikkasztásos üggyel terhelt múlttal rendelkező, szélsőbaloldali szervezet „panaszára” indított az Európai Ügyészség vizsgálatot, „csalás” ügyében a Nemzeti Tömörülés és Jordan Bardella pártelnök ellen.

Vannak még egyenlőbbek

A trockista Jean-Luc Mélenchon és szélsőbaloldali pártja, az Engedetlen Franciaország (LFI) ellen jóval régebben folynak nyomozások, ahol a megfogalmazott gyanú megegyezik a franciaországi konzervatív pártok elleni eljárások vádpontjaival. Az LFI ellen 2017 óta folyik nyomozás a betöltött európai parlamenti asszisztensi tisztségek ügyében. A párt emellett a mai napig nem tisztázta magát a 2017-es választási kampány számlái ügyében. Az elmúlt időszakban az ügyben négy személy ügyében emeltek vádat – Mélenchon neve nem szerepel közöttük.

Szóba sem került, hogy a szélsőbaloldali politikus, akinek pártja 2025-ben súlyos gyilkossági ügybe keveredett (a párt aktivistái, közöttük az LFI parlamenti belépővel rendelkező munkatársa, egy „Antifa”-szervezet tagjaiként a nyílt utcán vertek agyon egy katolikus egyetemi hallgatót), ne indulhasson a köztársasági elnöki posztért 2027-ben.

Az ACC!! korrupciós ügye

A Bardella és a Nemzeti Tömörülés ellen panasszal élő, önmagát „korrupcióellenes szervezetnek” aposztrofáló „ACC!!” nevű szervezet igen gyér tevékenysége szinte kizárólag abban merül ki, hogy elvakult harcot folytat a Nemzeti Tömörülés ellen. Még 2023-ban alakult az ACC!! az „Anticor” nevű, önmagát szintén korrupcióellenesnek meghatározó szervezet tagjaiból.

Az ACC!! akkori megalakulásának közvetlen előzménye, hogy az Anticor – nomen est omen – komoly korrupciós botrányba keveredett 2023-ban, amikor a közigazgatási bíróság döntése értelmében az egyesület 2023. június 23-án elvesztette „korrupcióellenes akkreditációját”, 2021. április 2-i visszamenőleges hatállyal. Az intézkedést a tagság egy része kezdeményezte, amely

pert indított saját egyesülete ellen, azzal vádolva annak vezetőit, hogy 64 ezer eurós adományt fogadtak el egy üzletembertől.

Az ACC!! ekkor jött létre, a zavaros korrupciós botrány folyamán, a szintén szélsőbaloldali szervezetből kivált tagokból.

Az Európa számos országában az Európai Ügyészség által megindított eljárások célkeresztjében az európai patrióta és identitárius mozgalmak állnak. A számos elemző által kaotikusnak minősített működési mechanizmus által jellemezhető európai szervezet egyik kedvelt tevékenysége, hogy küzdelmet folytat a nemzeti szuverenitást, önrendelkezést preferáló pártok, szervezetek és politikusok ellen.

Kiemelt kép: Jordan Bardella, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) és a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció elnöke (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Corner)