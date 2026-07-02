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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Csaknem 1,2 tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet a Csendes-óceán partjainál

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.02. 07:42

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Két külön műveletben csaknem 1,2 tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet a Csendes-óceán partvidékén, miközben nyolc embert őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a mintegy 15 millió dollárt érő szállítmányból több mint kétmillió adag kábítószer került volna a feketepiacra.

Az egyik beavatkozást egy őrjárat során gyanússá vált hajónál hajtották végre, ahol négy embert fogtak el 860 kilogrammnyi kábítószerrel.

A másik műveletben egy tengerparti üdülőszakasz közelében, San José el Hueyate térségében 384 kilogramm kokaint foglaltak le, és szintén négy gyanúsítottat vettek őrizetbe.

A mexikói hatóságok közleménye szerint a lefoglalt kábítószer értéke körülbelül 15 millió dollár, és ebből teljes mértékben bűnszervezetek tevékenységét kívánták finanszírozni. A szóban forgó mennyiségből több mint kétmillió adag kokaint lehetett volna értékesíteni.

A jelenlegi kormányzat két évvel ezelőtti hivatalba lépése óta a mexikói hatóságok már közel 74 tonna kokaint foglaltak le a tengeren – derül ki a közleményből.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mario Guzman) 

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