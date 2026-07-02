Csaknem 1,2 tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet a Csendes-óceán partjainál

Két külön műveletben csaknem 1,2 tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet a Csendes-óceán partvidékén, miközben nyolc embert őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a mintegy 15 millió dollárt érő szállítmányból több mint kétmillió adag kábítószer került volna a feketepiacra.