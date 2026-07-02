Csaknem 1,2 tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet a Csendes-óceán partjainál

Az egyik beavatkozást egy őrjárat során gyanússá vált hajónál hajtották végre, ahol négy embert fogtak el 860 kilogrammnyi kábítószerrel.
A másik műveletben egy tengerparti üdülőszakasz közelében, San José el Hueyate térségében 384 kilogramm kokaint foglaltak le, és szintén négy gyanúsítottat vettek őrizetbe.
A mexikói hatóságok közleménye szerint a lefoglalt kábítószer értéke körülbelül 15 millió dollár, és ebből teljes mértékben bűnszervezetek tevékenységét kívánták finanszírozni. A szóban forgó mennyiségből több mint kétmillió adag kokaint lehetett volna értékesíteni.
A jelenlegi kormányzat két évvel ezelőtti hivatalba lépése óta a mexikói hatóságok már közel 74 tonna kokaint foglaltak le a tengeren – derül ki a közleményből.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mario Guzman)