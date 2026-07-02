A baloldalnak kedvező időpont? – kijelölték a francia elnökválasztás dátumát

Éles kritikákat váltott ki a 2027-es francia elnökválasztás második fordulójának időpontja. A május 2-i dátum a munka ünnepét követi; konzervatív vélemények szerint ez aránytalanul nagy esélyeket ad az előző napi felvonulások, gyűlések okán, mely rendezvények hagyományosan a baloldalhoz kötődnek.

„Ne próbálják azt mondani nekem, hogy nem lesz politikai felhangja a május 1-jei tüntetéseknek és az elhangzó nyilatkozatoknak!” – így tiltakozott szerdán Bruno Retailleau, a Köztársaságiak elnökjelöltje a 2027-es elnökválasztás Minisztertanács által jóváhagyott dátumainak ismertetését követően.

A sorsdöntő voksolásra április 18-án és május 2-án kerül sor.

Ekkor választhatja meg a francia nép Emmanuel Macron köztársasági elnök hivatali utódját. „Ez a választás (így) nem semleges, demokratikus szempontból pedig nem normális!” – háborgott Retailleau a CNews televíziós csatornán.

People hold a CGT trade union banner during a „maree populaire” demonstration to protest against French President and government’s policy in Marseille, France on May 26. (VCG/Bertrand anglois) pic.twitter.com/yYm2T35ol3 — Global Times (@globaltimesnews) May 27, 2018



Az AFP hozzáteszi: a május 1-jei tüntetéseken rendbontások, zavargások is kialakulhatnak – a káosz politikai hatása viszont a jobboldalnak kedvezhet. „Ez az időpont azért is problémás, mert – bár a május 1-jei tüntetéseken nem lehet majd felhívást közzétenni arról, hogy a választók kire szavazzanak –

a rendezvények hatással lehetnek a május 2-i voksolásra”

– hangoztatta a Le Figaro című lapnak adott interjújában Benjamin Morel alkotmányjogász.

Kiemelt kép: Résztvevők a munka ünnepe alkalmából rendezett párizsi felvonuláson 2022. május 1-jén (Fotó: Yoan Valat/MTI/MTVA)