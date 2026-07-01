Németországban őrizetbe vettek egy férfit az 1994-es ruandai népirtásban játszott szerepe miatt

A közép-németországi Hessen tartományban a német hatóságok őrizetbe vettek egy német–ruandai kettős állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett az 1994-es ruandai népirtásban – közölte szerdán az ügyben eljáró ügyészség.

A közlemény szerint a gyanúsítottat – aki a népirtás idején az északnyugat ruandai Kayove polgármesterének asszisztenseként dolgozott, és akit a német adatvédelmi szabályoknak megfelelően csak „S” néven azonosítottak – azzal vádolják, hogy öt alkalommal összesen 25 tuszi megölésére adott parancsot.

Az egyik eset kapcsán azzal is vádolják, hogy

a gyilkosságot saját maga követte el, amikor késsel szúrta mellkason az áldozatát. A férfi emellett a munkaköri beosztását arra használta fel, hogy a városában élő tuszik kiirtására buzdító felhívásokat tegyen közzé, illetve halállisták összeállítására adott utasításokat

– tették hozzá.

Németországban nem ez az első eset, hogy az 1994-es ruandai népirtás idején elkövetett vagy azzal összefüggésbe hozható súlyos bűncselekményekben való részvétel miatt az egyetemes joghatóság elve alapján vettek őrizetbe egy gyanúsítottat a hatóságok.

Az 1994-es ruandai népirtás csaknem száz napja alatt több mint nyolcszázezer, főként a kisebbségi tuszi népcsoporthoz tartozó embert gyilkoltak meg hutu szélsőségesek azt követően hogy a kelet-afrikai ország akkori elnökét, a hutu Juvénal Habyarimanát szállító repülőgépet Kigali közelében lelőtték.

Kiemelt kép: Megemlékezés a ruandai népirtás áldozatairól (Fotó: MTI/EPA/Kurokava Dai)