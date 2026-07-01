Kínai külügyminiszter: Peking és Washington közös érdeke a kapcsolatok erősítése

A pekingi külügyminisztérium szerdai közleménye szerint Vang Ji az előző nap folytatott telefonbeszélgetésben emlékeztetett arra, hogy Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök májusban Pekingben több fontos kérdésben megállapodott, köztük a kétoldalú kapcsolatok konstruktív stratégiai stabilitásának megteremtésében. A külügyminiszter szerint a megállapodások a következő három évre, valamint hosszabb távra is kijelölik a kínai–amerikai kapcsolatok fejlődésének irányát.
Kapcsolódó tartalom
A kínai külügyminiszter kiemelte: a feleknek az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös előnyök elve alapján kell a két államfő megállapodásait konkrét intézkedésekre váltaniuk. Hozzátette: a konstruktív stratégiai stabilitás megteremtése nem csupán politikai jelszó, hanem olyan cél, amelynek megvalósításához konkrét lépésekre, együttműködésre és hosszú távú elköteleződésre van szükség.
Vang hangsúlyozta:
Tajvan kérdése kiemelt jelentőségű a kínai–amerikai kapcsolatok szempontjából,
ezért Peking azt várja Washingtontól, hogy a szigettel kapcsolatos ügyekben fokozott körültekintéssel járjon el.
Kapcsolódó tartalom
A kínai külügyminisztérium közlése szerint a felek egyetértettek abban, hogy a telefonbeszélgetés pozitív és építő jellegű volt.
Kiemelt kép: Vang Ji kínai külügyminiszter Budapesten 2026. február 11-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)