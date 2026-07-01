Kínai külügyminiszter: Peking és Washington közös érdeke a kapcsolatok erősítése

Kína és az Egyesült Államok közös érdeke, hogy kapcsolataik a konstruktív stratégiai stabilitás irányába fejlődjenek – hangsúlyozta Vang Ji kínai külügyminiszter amerikai kollégájával, Marco Rubióval folytatott telefonbeszélgetésén.

A pekingi külügyminisztérium szerdai közleménye szerint Vang Ji az előző nap folytatott telefonbeszélgetésben emlékeztetett arra, hogy Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök májusban Pekingben több fontos kérdésben megállapodott, köztük a kétoldalú kapcsolatok konstruktív stratégiai stabilitásának megteremtésében. A külügyminiszter szerint a megállapodások a következő három évre, valamint hosszabb távra is kijelölik a kínai–amerikai kapcsolatok fejlődésének irányát.

A kínai külügyminiszter kiemelte: a feleknek az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös előnyök elve alapján kell a két államfő megállapodásait konkrét intézkedésekre váltaniuk. Hozzátette: a konstruktív stratégiai stabilitás megteremtése nem csupán politikai jelszó, hanem olyan cél, amelynek megvalósításához konkrét lépésekre, együttműködésre és hosszú távú elköteleződésre van szükség.

Vang hangsúlyozta:

Tajvan kérdése kiemelt jelentőségű a kínai–amerikai kapcsolatok szempontjából,

ezért Peking azt várja Washingtontól, hogy a szigettel kapcsolatos ügyekben fokozott körültekintéssel járjon el.

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A kínai külügyminisztérium közlése szerint a felek egyetértettek abban, hogy a telefonbeszélgetés pozitív és építő jellegű volt.

Kiemelt kép: Vang Ji kínai külügyminiszter Budapesten 2026. február 11-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)