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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Északi Áramlat: vádat emeltek Németországban a robbantás ukrán gyanúsítottja ellen

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.01. 19:59

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A német szövetségi ügyészség vádat emelt az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított Szerhij Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen – jelentette szerdán az ARD német közszolgálati műsorszolgáltató, valamint a Süddeutsche Zeitung és a Die Zeit című lap.

Az értesülések szerint Jens Rommel főügyész polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető, valamint robbanóanyagok felhasználásával végrehajtott robbantások elkövetésével és építmények megrongálásával.

A bűnüldöző szervek által lehallgatott, rokonokkal és ismerősökkel folytatott telefonbeszélgetések igazolták, hogy a gyanúsított az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsra készült, és ezzel – a főügyészség megítélése szerint – cáfolhatatlan bizonyítékokat szolgáltatott saját maga ellen. Ezenkívül a gázvezetékek felrobbantásában való részvételre utaló bizonyítékokat a gyanúsított mobiltelefonján is találtak.

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Szerhij Kuznyecov ártatlannak vallotta magát.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Ronald Wittek

Északi Áramlatrobbantásvádemelés Németország

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