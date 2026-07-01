Donald Trumpnak tavaly több mint 1,4 milliárd dolláros bevétele volt kriptovaluta-üzleteiből

Donald Trump amerikai elnöknek tavaly több mint 1,4 milliárd dolláros bevétele volt családja kriptovaluta-vállalkozásaiból – derült ki az amerikai elnök kedden közzétett legfrissebb pénzügyi bevallásaiból.

Hivatalba lépése óta Trump kriptovaluta-vállalkozásokból származó nyeresége folyamatosan növekszik. Ez a majdnem ezeroldalas adóbevallásából is kiderül.

Az Egyesült Államok Kormányzati Etikai Hivatalához benyújtott, 2025-ös évre vonatkozó bevallás szerint Trump cégei csaknem 800 millió dolláros bevételre tettek szert a World Liberty Financial kriptovaluta-vállalkozásból, amelyet az elnök és fiai közösen alapítottak. A családtagok között felosztott jövedelem egyfelől több mint 520 millió dollárt hozott kriptotokenek eladásából, másfelől több mint 250 millió dollárt a World Liberty-részesedések eladásából.

Az elnöknek tavaly a Trump-mémérmék értékesítéséből is jelentős, 635 millió dolláros bevétele származott.

Kapcsolódó tartalom Egy most benyújtott törvényjavaslattal enyhítene a kriptokereskedelmi szabályokon a kormány Az indoklás szerint szükséges a validálási kötelezettség kivezetése.

Trump hivatalba lépésétől kriptobarát politikát folytat, kormányzata jelentősen támogatja a digitális valuták kereskedelmét. Az elnök célul tűzte ki, hogy az Egyesült Államokat „bitcoin-szuperhatalommá” teszi, és ennek érdekében számos rendelkezésével támogatta az ágazatot: a stabilcoinokra vonatkozó szövetségi szabályok bevezetésétől kezdve az ágazatot érintő, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és az Értékpapír- és Tőzsdebizottság által gyakorolt felügyelet enyhítéséig.

Az amerikai kormányzat következetesen tagadta az elnökkel kapcsolatos összeférhetetlenségi vádakat, kijelentve, hogy Trump nem kezeli saját vagyonát.

Trump nettó vagyonát a Forbes 6 milliárd dollárra becsüli, szemben a 2024-es 2,3 milliárd dollárral.

Kiemelt kép: Donald Trump (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)