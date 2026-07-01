Bizalmatlansági indítvány a hőhullám miatt: 10 ezer halottról beszélnek a francia Zöldek

„Ez egy hamis emberi veszteség-összegzés; botrányos és méltatlan!” – így fakadt ki Sébastien Lecornu francia kormányfő, amikor a Zöldek a hivatalosan bejelentett halálos áldozatok tízszeresét emlegették a hőhullám kapcsán. Az ellenzéki „Zöldek és szocialisták” frakció bizalmatlansági indítványt kezdeményez Sébastien Lecornu kormánya ellen.

Viharos ülés zajlott kedden a francia nemzetgyűlésben. Az „Ökológusok és Szocialisták” frakció kedden jelezte, hogy bizalmatlansági indítványt kíván benyújtani Sébastien Lecornu kormánya ellen. Így ítélnék el „a kormány felkészületlenségét mind a már átélt, mind pedig – ami még fontosabb – a közelgő hőhullám kapcsán” – jelentette be Cyrielle Chatelain, a frakció elnöke.

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Elhallgattak kilencezer halálesetet?

A zöld politikusként ismert, ám rendszerint szélsőbaloldali retorikával megnyilvánuló Sandrine Rousseau különösen azt rótta fel a kormánynak, hogy „összeomlasztotta az egész civil szervezeti hálózatot”, miközben számos áldozat az otthonában halt meg.

Rousseau a Sud Rádiónak nyilatkozva arról beszélt, hogy a Franciaországban a múlt héten tetőző hőhullám 10 ezer halálesetet okozott. A zöld képviselő hozzátette: „Meglátjuk, milyen számok születnek” – azt sugallva, hogy a kormány egyelőre elhallgatja az adatokat. „Lecornu az a miniszterelnök, aki a leginkább egy háborús gazdaság és társadalom felé terel minket: 36 milliárd kiegészítő költségvetést szavaz meg a hadsereg számára, és a kórházakat háborús helyzetre készíti fel” – jegyezte meg. De

„tíz napja tart a hőhullám, és nem vagyunk képesek kezelni a helyzetet, ez tényleg alkalmatlanság”

– hangsúlyozta a 20minutes.fr által is idézett zöld képviselőnő.

🥵🇫🇷 France is facing an intense heatwave, with temperatures soaring to around 50°C in some areas. pic.twitter.com/MaE0dkmZzQ — Disaster Zone (@Disaster_X_) June 29, 2026

A közzétett adatok mintegy ezer halálesetről szólnak, a zöldek tehát kilencezer olyan halálozásról beszélnek az ismert szám felett, ami egyelőre nem ismert.

Lecornu kikelt magából

Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden nyilvánvalóvá tette bosszúságát a zöldpárti képviselők által a rendkívüli hőhullámmal kapcsolatban megfogalmazott „felkészületlenségre” vonatkozó vádak miatt. Minderre még azelőtt került sor, hogy a képviselők bejelentették volna: bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen.

Általában Sébastien Lecornu a nyugodt párbeszéd és a kompromisszum híve. Ám június 30-án, kedden, amikor a miniszterelnököt a zöld képviselők a kormány hőhullámkezeléséről faggatták, elszállt a türelme – írta a Le Parisien. Sötét pillantást vetve a baloldali padokra, a kormányfő felemelte a hangját: „Saját maguknak ártanak azzal, hogy pusztán politikai célú megoldást keresnek ebben a különösen súlyos kérdésben!” Úgy látta: politikai célokra használ fel a zöld párt „ökológiai kérdéseket”.

Fights are breaking out in stores across #France as customer scramble to buy fans and air conditioners during the country’s extreme heat wave. Over half the country is under red alerts, with temperatures exceeding 40°C in places. pic.twitter.com/m3NkMLfYmc — Ian Collins (@Ian_Collins_03) June 27, 2026



A miniszterelnöknek különösen nem tetszett az a szám, amelyet szerinte egyes zöldpárti képviselők a tévéműsorokban ismételgettek. Eszerint a hőhullám 10 ezer halálos áldozatot követelt.

„Ez egy hamis emberi veszteség-összegzés – hangsúlyozta –, botrányos és méltatlan!”

Egyelőre – az előzetes becslések szerint – ezer halálesetről van szó, a Santé publique France adatai alapján, amelyek jelenleg csak az elektronikus halotti anyakönyvi kivonatokat veszik figyelembe.

ACTU

FRANCE 🇫🇷: Canicule: Lecornu assure que les dispositifs mis en place ont bien tenu.

En ouvrant lundi soir une nouvelle cellule interministérielle de crise, Sébastien Lecornu n’a pas exclu une nouvelle canicule, après celle exceptionnelle qui a sévi dans le pays la semaine… pic.twitter.com/n0OzNLNAWz — France-AfriqueMÉDIA (@FranceAfrique23) June 30, 2026

Hamvába holt kísérlet

A Sébastien Lecornu miniszterelnök kisebbségi kormányának megbuktatására irányuló kísérlet valószínűleg nem jár sikerrel más ellenzéki pártok, például a konzervatív Nemzeti Tömörülés vagy a centristább szocialisták támogatása nélkül. Az Emmanuel Macron köztársasági elnököt lépéseivel többnyire erősítő centrista Francia Szocialista Párt – amely nem képviselteti magát a szélsőbaloldali jellegű Zöldek és szocialisták frakcióban – a tavalyi miniszterelnökké válása óta Lecornu ellen benyújtott hat bizalmatlansági indítvány egyikét sem támogatta.

A miniszterelnököt és csapatát azonban heves kritikák érték a felkészültségük miatt, mivel olyan extrém hőségre készültek, hogy Franciaország szárazföldi részén három egymást követő napon is a valaha volt legmagasabb napi átlaghőmérsékletet mérték.

A nagyobb városokban többször is meghaladta a 40 Celsius-fokot a hőmérséklet, és az ország nincs különösebben jól felszerelve légkondicionáló vagy egyéb hűtőrendszerek terén

– fűzi hozzá a Politico.

Kiemelt kép: Napernyővel sétáló turisták a Szajna partján, Párizsban a Franciaország nagy részét uraló hőhullám idején, 2026. június 25-én (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)