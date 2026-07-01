Aggasztónak tartja az amerikai alelnök a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontját

XIV. Leó, az első amerikai származású pápa, „mélyreható elmélkedésre” szólította fel az Egyesült Államokat azzal kapcsolatban, hogy miképpen kezelik a migránsokat Trump elnöksége alatt. A Trump-kormányt „rendkívül tiszteletlennek” nevezte a bevándorlókkal szemben, és bírálta az általa embertelennek nevezett bánásmódot.
„Úgy gondolom, hogy a Vatikánból származó néhány kijelentés, különösen a bevándorlási kérdés kapcsán, aggasztó volt, és végső soron nem értek egyet velük”
– fejtette ki Vance az amerikai Fox News tévécsatornán.
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Az alelnök azoknak a katolikus vezetőknek, akik nem értenek egyet a bevándorlási politikájukkal, azt üzente: kész párbeszédet folytatni velük, ugyanakkor arra kérte őket, ne feledjék, hogy a tömeges bevándorlásnak is vannak áldozatai.
Trump határozott bevándorlásellenes fellépést és kitoloncolási kampányt folytat, amely a jogvédő szervezetek szerint megsérti a szólásszabadságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot, ráadásul bizonytalan környezetet teremt, különösen az etnikai kisebbségek számára.
Trump, aki kritikus Leó megítélésében, azt állítja, célja a belbiztonság javítása és az illegális bevándorlás visszaszorítása.
XIV. Leó pápa más, Trump által folytatott politikákat is bírált.
A Vatikán elutasította, hogy csatlakozzon Trump Béketanács nevű kezdeményezéséhez Gáza ügyében. Továbbá bírálta az iráni háborút, és nemrég dicsérte a Washington és Teherán közötti ideiglenes megállapodást, amelytől azt reméli, hogy véget vet a konfliktusnak.
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Kiemelt kép: XIV. Leó pápa heti általános audienciájára érkezik a vatikáni Szent Péter téren 2026. március 4-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci)