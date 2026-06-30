Volodimir Zelenszkij: Az ukrán erők ismét eltalálták a Moszkva környéki űrtávközlési központot

Az ukrán erők ismét eltalálták a Moszkvától mintegy száz kilométerre működő dubnai űrtávközlési központot – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Facebookon.

„Ma a háború kirobbantása miatt Oroszországgal szemben alkalmazott nagy hatótávolságú szankcióink (csapásaink) ismét elérték a moszkvai régióban található dubnai űrtávközlési központot. Ez egy különleges műholdas hírközlési létesítmény, amelyet egyebek mellett felderítésre és az Ukrajnában állomásozó orosz megszálló erők tevékenységének koordinálására használnak” – magyarázta az államfő, aki videófelvételt is közzétett a dróncsapásról. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a létesítmény több mint 500 kilométerre található az ukrán államhatártól.

„Nemrég Ukrajna védelmi erői már négy ilyen orosz központot is elértek nemcsak a moszkvai, hanem a vlagyimiri régióban is”

– emlékeztetett az államfő.

„Lépésről lépésre hajtjuk végre a nagy hatótávolságú szankciókról szóló tervünket, és a lehető legnagyobb mértékben megnehezítjük az agresszor állam számára a hódító hadműveletek végrehajtását Ukrajna ellen, valamint területeink megszállását. Előkészítés alatt állnak hasonló ellenséges létesítmények elleni további intézkedések is” – figyelmeztetett.

A mostani csapást megelőzően – az ukrán vezérkar közlése szerint – június 22-re virradó éjszaka támadták meg az ukrán erők a dubnai központot. Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy ez Oroszország legnagyobb földi műholdas távközlési komplexuma. A központot katonai hírközlésre, a műholdas átjátszók irányítására, felderítésre és a csapatok tevékenységének koordinálására alkalmas rendszerek működtetésére használják.

Az ukrán vezérkar arról számolt még be kedden, hogy ukrán egységek június 29-én, valamint június 30-ra virradó éjszaka csapást mértek Zaporizzsja megye megszállt részében, Azovszke térségében egy közúti hídra és a krími Icski településnél egy vasúti hídra. A közlemény szerint ezeket a hidakat az orosz hadsereg katonák, fegyverzet, lőszer, valamint haditechnikai eszközök átcsoportosítására használja.

Oleh Hrihorov, az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy az orosz erők célzott csapást mértek irányított légibombákkal egy civil infrastrukturális létesítményre Szumi városában. A támadás következtében az eddigi adatok szerint tizenegy ember sebesült meg.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/ANP)