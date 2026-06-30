Videó: Összeomlott egy társasház Athén belvárosában, egy embert eltűntként keresnek

Egy négyemeletes társasház omlott össze kedden Athén Petralona városrészében. A lakóknak a beszámolók szerint sikerült időben kimenekülniük, ugyanakkor egy embert eltűntként keresnek, miközben a hatóságok az építkezés szerepét is vizsgálják a balesetben.

A helyi tűzoltóság közölte, hogy a baleset a belvárosi Petralona körzetben történt, hozzátéve, hogy az egységek jelenleg is a helyszínen vannak.

Az Ekathimerini című hírportál úgy tudja, a lakóknak sikerült még az összeomlás előtt kimenekülniük az épületből. A lap szerint összesen harminc tűzoltó, és több keresőkutya érkezett a romokhoz, valamint három mentőautó is a környéken várakozik.

Az Amna görög hírügynökség azt jelentette, hogy három athéni kórházban készültséget rendeltek el.

A szerencsétlenség oka egyelőre ismeretlen, azonban a környéken építkezés zajlik, az első híradások szerint pedig feltehetően a munkálatok okozhatták a négyemeletes, hétlakásos társasház összeomlását. Az Amna azt jelentette, az üggyel kapcsolatban máris őrizetbe vettek öt embert, köztük az összeomlott épület melletti ház tulajdonosát, a rendőrség pedig vizsgálja az építési engedélyeket.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Facebook)