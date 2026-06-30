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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Ukrajna 16 Gripen E típusú harci repülőgépet szerez be Svédországtól – közölte Volodimir Zelenszkij

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.30. 21:12

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal 16 Gripen E típusú harci repülőgép beszerzéséről – jelentette be kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán.

A május végén már előrevetített megállapodást Zelenszkij Pal Jonson svéd védelmi miniszterrel írta alá utóbbi kijevi látogatása alkalmával.

Az ukrán vezető honlapján közzétett információk szerint a Gripen E-k kiszállítása 2029-ben kezdődik meg, és a harci repülőgépek beszerzését az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák.

Zelenszkij rávilágított arra, hogy

a repülőgépekhez megfelelő felszerelés, műszaki segítségnyújtás és támogatás is jár. Hozzátette, hogy az ukrán pilóták és műszaki személyzet képzését már megkezdték Svédországban.

Korábban kötött megállapodások keretében az első 16 Gripen C/D repülőgépet már 2027 elején átadják az ukrán légierőnek – idézte fel az ukrán elnök.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)

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