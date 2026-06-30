Ukrajna 16 Gripen E típusú harci repülőgépet szerez be Svédországtól – közölte Volodimir Zelenszkij

A május végén már előrevetített megállapodást Zelenszkij Pal Jonson svéd védelmi miniszterrel írta alá utóbbi kijevi látogatása alkalmával.
Az ukrán vezető honlapján közzétett információk szerint a Gripen E-k kiszállítása 2029-ben kezdődik meg, és a harci repülőgépek beszerzését az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák.
Zelenszkij rávilágított arra, hogy
a repülőgépekhez megfelelő felszerelés, műszaki segítségnyújtás és támogatás is jár. Hozzátette, hogy az ukrán pilóták és műszaki személyzet képzését már megkezdték Svédországban.
Korábban kötött megállapodások keretében az első 16 Gripen C/D repülőgépet már 2027 elején átadják az ukrán légierőnek – idézte fel az ukrán elnök.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)