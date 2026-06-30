Monacóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliomos házánál hétfő este, három ember megsebesült.

A robbanás este 21 óra körül történt egy lakóépületben a francia határ mentén. Vadim Ermolajev ukrán milliomos és két másik személy megsérült a robbanásban, amely ez az első ilyen eset a hercegségben.

II. Albert monacói herceg „gyűlöletes bűncselekménynek” nevezte az esetet. Közleményében „az egész monacói közösség számára sokként” jellemezte az eseményt, ugyanakkor kijelentette: „A Monacói Hercegség egységes és eltökélt marad az erőszakkal és a bűnözéssel szemben. Közösségünk biztonsága mindig is prioritás volt; ez most minden eddiginél fontosabb lesz, függetlenül a fenyegetésektől”.

A monacói hatóságok két, életveszélyes állapotban lévő sérültről számoltak be – egy 50–60 éves házaspárról –, valamint egy viszonylag kevésbé súlyos állapotban lévő sérültről, egy 13 éves tinédzserről anélkül, hogy megnevezték volna őket.

Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó, az ügyhöz közel álló forrás – megerősítette a BFMTV francia hírtelevízió értesülését, amely szerint a férfi Vadim Ermolajev, egy ukrán származású oligarcha.

🇲🇨 A bomb packed with bolts and metal shot tore through the lobby of a luxury building in Monaco tonight, injuring sanctioned Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev and his family. A man was caught on CCTV dropping a backpack at the entrance around 9 PM before fleeing toward the… pic.twitter.com/pYgD8AHVOZ — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 29, 2026

A Monacóban élő férfi 2023 decembere óta szankciók hatálya alá tartozik az ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács (NSDC) határozata alapján. Több média – az ukrán biztonsági szolgálatokra hivatkozva – arról számolt be, ezek a szankciók annak köszönhetők, hogy a multimilliomos úgy döntött, folytatja alkoholforgalmazási tevékenységét az orosz megszállás alatt álló Krímben.

Az áldozatok személyazonosságát Monacóban még nem erősítették meg. Stéphane Thibault főügyész kedden nap folyamán sajtótájékoztatót tart.

Thibault az AFP-nek nyilatkozva elmondta, hogy a robbanószerkezet egy táskában vagy csomagban volt, amelyet valaki az épület előcsarnokában hagyott, majd elment.

A BFMTV a monacói biztonsági hatóságokra és a Monaco-Matin című regionális újságra hivatkozva arról számolt be, hogy röviddel a robbanás előtt láttak valakit, aki egy hátizsákot helyezett el a helyszínen, majd elmenekült. A gyanúsított továbbra is szökésben van.

A médiában közzétett felvételeken egy sötét sapkát viselő, futó férfi látható a biztonsági kamerák felvételein.