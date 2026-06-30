Döntött az EU: 3,9 milliárd eurót folyósítanak Ukrajnának drónbeszerzésre

Az Európai Bizottság 3,9 milliárd eurós első részletet folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogatási hitelkeretből, amelyet elsősorban drónok beszerzésére fordítanak az ország védelmi képességeinek megerősítésére.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a hétfői kifizetés a drónbeszerzésre szánt mintegy hatmilliárd eurós keret első részletét jelenti, amely – mint kiemelték – kulcsfontosságú Ukrajna katonai képességének fejlesztése szempontjából, hogy ellen tudjon állni az orosz agressziónak.

A következő kifizetések továbbra is elsősorban drónok beszerzésére vonatkoznak, miközben kiterjednek a lőszerekre, rakétákra és légvédelmi rendszerekre is, tükrözve az Európai Unió szilárd elkötelezettségét Ukrajna ellenállóképességének erősítése mellett. A drónbeszerzésre szánt támogatás kifizetései a következő napokban várhatók Ukrajna kérelmeivel összhangban – írták.

A brüsszeli közlemény emlékeztetett, hogy az EU a múlt héten 3,2 milliárd eurót utalt Ukrajnának az új makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) keretében. A hitelkeretből mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A finanszírozás költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna találékonysága áll az orosz invázió megállítása sikerének középpontjában.

A találékonyságot pedig az EU támogatni akarja, az Európai Bizottság ezért folyósította a fejlett dróntechnológiára és drónbeszerzésre szánt hitel első részletét, mely – mint aláhúzta – Ukrajna védelmét hivatott megerősíteni.

Szavai szerint a beruházások segíteni fogják Ukrajnát polgárainak védelmében, szuverenitásának megőrzésében és Európa biztonságának megerősítésében. Európa szilárdan kiáll Ukrajna mellett mindaddig, amíg igazságos és tartós békét nem ér el – tette hozzá bejegyzésében az uniós bizottság elnöke.

Az Európai Bizottság a hitelfolyósítás indokaként hangsúlyozta: háborúban álló országként Ukrajna katonai előnye a kritikus eszközök gyors rendelkezésre állásától és szükséges mennyiségétől függ. Ezt hivatott szavatolni a 90 milliárd eurós hitel, mely 30 milliárd eurót biztosít költségvetési támogatásra és 60 milliárd eurót védelmi támogatásra idén és jövőre. 2026-ban a 60 milliárd eurós védelmi csomagból az EU 28,3 milliárd eurót folyósít Ukrajna védelmiipari kapacitásának támogatására – tájékoztattak.

Az Ukrajnának nyújtott hitelről és kölcsönökről szóló rendelettel összhangban az Európai Bizottság ellenőrzi, hogy a pénzügyi támogatást a brüsszeli testülettel és a tagállamokkal egyeztetett beszerzésekre használják-e fel – tették hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)