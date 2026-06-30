Döntött az EU: 3,9 milliárd eurót folyósítanak Ukrajnának drónbeszerzésre

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a hétfői kifizetés a drónbeszerzésre szánt mintegy hatmilliárd eurós keret első részletét jelenti, amely – mint kiemelték – kulcsfontosságú Ukrajna katonai képességének fejlesztése szempontjából, hogy ellen tudjon állni az orosz agressziónak.
A következő kifizetések továbbra is elsősorban drónok beszerzésére vonatkoznak, miközben kiterjednek a lőszerekre, rakétákra és légvédelmi rendszerekre is, tükrözve az Európai Unió szilárd elkötelezettségét Ukrajna ellenállóképességének erősítése mellett. A drónbeszerzésre szánt támogatás kifizetései a következő napokban várhatók Ukrajna kérelmeivel összhangban – írták.
A brüsszeli közlemény emlékeztetett, hogy az EU a múlt héten 3,2 milliárd eurót utalt Ukrajnának az új makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) keretében. A hitelkeretből mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A finanszírozás költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna találékonysága áll az orosz invázió megállítása sikerének középpontjában.
Kapcsolódó tartalom
A találékonyságot pedig az EU támogatni akarja, az Európai Bizottság ezért folyósította a fejlett dróntechnológiára és drónbeszerzésre szánt hitel első részletét, mely – mint aláhúzta – Ukrajna védelmét hivatott megerősíteni.
Szavai szerint a beruházások segíteni fogják Ukrajnát polgárainak védelmében, szuverenitásának megőrzésében és Európa biztonságának megerősítésében. Európa szilárdan kiáll Ukrajna mellett mindaddig, amíg igazságos és tartós békét nem ér el – tette hozzá bejegyzésében az uniós bizottság elnöke.
Az Európai Bizottság a hitelfolyósítás indokaként hangsúlyozta: háborúban álló országként Ukrajna katonai előnye a kritikus eszközök gyors rendelkezésre állásától és szükséges mennyiségétől függ. Ezt hivatott szavatolni a 90 milliárd eurós hitel, mely 30 milliárd eurót biztosít költségvetési támogatásra és 60 milliárd eurót védelmi támogatásra idén és jövőre. 2026-ban a 60 milliárd eurós védelmi csomagból az EU 28,3 milliárd eurót folyósít Ukrajna védelmiipari kapacitásának támogatására – tájékoztattak.
Az Ukrajnának nyújtott hitelről és kölcsönökről szóló rendelettel összhangban az Európai Bizottság ellenőrzi, hogy a pénzügyi támogatást a brüsszeli testülettel és a tagállamokkal egyeztetett beszerzésekre használják-e fel – tették hozzá.
Kapcsolódó tartalom
Putyin új javaslatokról beszélt az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban
Tömeges ukrán dróntámadás érte Tula megyét, az orosz fegyvergyártás központját
Putyin elismerte, hogy az ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak az orosz üzemanyagellátásban
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)