Dondald Trump azonnali benzinárcsökkentést követel az amerikai kiskereskedőktől

„A benzin kiskereskedelmével foglalkozó cégeknek azonnal csökkenteniük kell az áraikat! Túl magasak, tekintve, hogy az olaj ára jelenleg 68 dollár hordónként, és csökken” – írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi platformján.
Hozzátette: „A kiskereskedőknek gyorsan kell cselekedniük erre a bejelentésre.”
„Nem lesz mesterséges árfelhajtás; ez teljesen illegális” – szögezte le Donald Trump. „Ha a kiskereskedők ezt nem teszik meg, nagy problémák lehetnek. Kezdjék el becélozni a gallononkénti (3,785 liter) 2,50 dolláros árat ” – hangsúlyozta az árcsökkentésekre utalva.
Az amerikai autószövetség (AAA) honlapja szerint hétfőn egy gallon normálbenzin átlagára 3,86 dollár volt.
Donald Trump a múlt héten utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy vizsgálja ki az olajtársaságoknál, hogy azok miért nem csökkentették áraikat a benzinkutaknál, miközben csökkent az olajár. Egyben azzal vádolta meg az ágazati vállalatokat, hogy azok „átverik” az ügyfeleiket.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/John G. Mabanglo)