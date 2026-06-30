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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Dánia több mint négymilliárd koronányi katonai segítséget nyújt Kijevnek

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.30. 18:53

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Dánia újabb, 4,4 milliárd dán korona (672 millió dollár) értékű katonai támogatást nyújt Ukrajna számára – jelentette be a koppenhágai kormány kedden.

A közlemény szerint a csomagból mintegy 1,3 milliárd koronát az úgynevezett dán modell keretében folyósítanak, valamint további forrásokat különítettek el a nagy hatótávolságú tüzérségi lőszerekre.

A „dán modell” az ukrán igényekhez igazított, célzott katonai támogatást irányoz elő, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a fegyverbeszerzések lehetőleg közvetlenül Ukrajnában történjenek.

A mostani Dánia harmincadik, Ukrajnát segítő katonai csomagja.

Dánia tavaly – Svédországgal és Norvégiával közösen – több mint 500 millió dollár (172 milliárd forint) értékben vásárolt fegyvert az Egyesült Államoktól azon kezdeményezés keretében, amellyel a tagállamok amerikai fegyverekkel látnák el Ukrajnát. A teljes összeghez Koppenhága 90 millió dollárral (30,9 milliárd forint) járult hozzá.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)

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