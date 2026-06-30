Bóna Szabolcs: A V4-ek, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is egyetért a mezőgazdasági válsághelyzetek hatékony kezelésének szükségességében

A V4 országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is egyetért a mezőgazdasági válsághelyzetek hatékony kezelésének szükségességében és abban, hogy a kockázatokra gyorsabb, rugalmasabb, relevánsabb válaszokat szükséges adni – hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a V4-ek, valamint a további négy ország agrártalálkozója után tartott keddi sajtótájékoztatón.

Bóna Szabolcs szerint a V4+4 az elmúlt két napban azokat a pontokat kereste és meg is találta, amelyek nemzetállami szinten közös pontok. Úgy vélte, ez nem volt nehéz, mert hasonlóak a problémáik, a két elfogadott nyilatkozat kimondottan ezt jelképezi.

A miniszter elmondta, hogy az első közös nyilatkozat a mezőgazdasági válsághelyzetek hatékony kezeléséről, a kockázatkezelésről szól, ebben mind a nyolc résztvevő egyetértett, egyedül Szlovénia nem írta még alá, mert ott az új kormány nemrég alakult és további egyeztetések szükségesek ehhez. A másik hét uniós tagállam által aláírt nyilatkozatban egyetértettek az előttük álló kihívásokra adható válaszokban és egységesen azt az álláspontot képviselik, hogy az Európai Uniónak ehhez szabályokat kell módosítania.

Bóna Szabolcs közölte, hogy

a biogazdálkodással kapcsolatos és az aszályhelyzet hatékony kezeléséről szóló nyilatkozatot hat tagállam agrárvezetői írták alá, Bulgária és Szlovénia részéről technikai szinten még nem megoldott az aláírás. Jelezte, hogy a dokumentumban az aszályhelyzet kérdése mellett közös k+f feladatok, a biológiai energiaforrások kérdésköre, továbbá a vidékfejlesztés szerepelt, és mindegyik esetében könnyedén megtalálták a közös pontokat.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Közös Agrárpolitikáról (KAP) és annak reformjáról is egyeztettek, és teljes egyetértés van abban, hogy a szlovák V4 elnökség idején ezeket szeretnék megválaszolni és közös álláspontot kívánnak kialakítani, amelyet nagyon hangsúlyosan tudnak képviselni az EU-ban.

Martin Šebestyán, Csehország agrárminisztere is úgy vélekedett, hogy a két nyilatkozat erős jelzés az Európai Bizottság számára, miszerint a nyolc tagállam képes közös véleményeket alkotni fontos témákban.

Richard Takáč, Szlovákia agrárminisztere is arról beszélt, hogy világos üzenetet küldtek az EU-nak, miközben a nyolc tagország a lakosságszáma alapján is nagy erőt képvisel az unióban. Reményét fejezte ki, hogy közös erőfeszítéseik jótékony változásokat hoznak a nemzetek mezőgazdaságában és az országok lakossága szempontjából is.

A most induló szlovák elnökség kapcsán kiemelte: azt az utat szeretnék folytatni, amelyen a magyar elnökség elindult, vagyis konszenzusos megoldásokat keresni és képviseletet biztosítani a közös ügyekben. Megemlítette, hogy októberben Pozsonyban újabb V4+4 agrártalálkozó lesz, ahová az olasz mezőgazdasági minisztert is meghívták, mert Olaszországgal megerősödve még hangsúlyosabban tudják képviselni közös érdekeiket az Európai Bizottságban.

Jacek Czerniak,

a lengyel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára megerősítette, hogy nyolcan is kifejezetten nagy erőt képviselhetnek az unióval való egyeztetéseken, ugyanakkor Olaszországgal megerősödve még inkább képesek lehetnek közös érdekeik képviseletére.

Tugomir Majdak, Horvátország Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztériumának szakmai államtitkára kiemelte, hogy számukra mindkét nyilatkozat aláírása kulcsfontosságú volt, mert az élelmiszerbiztonság, a biogazdálkodás, vagy a megújuló energiaforrások mind hozzájárulhatnak a GDP-növekedéshez és munkahelyeket teremthetnek.

Mojca Erjavec, a szlovén Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezésügyi Minisztérium államtitkára szerint minden résztvevő egyetértett abban, hogy szeretnék megerősíteni a különféle katasztrófákkal szembeni ellenállóképességüket. Úgy vélte, a KAP jövője kulcsfontosságú, az agrártámogatásoknak pedig minél magasabbnak és célzottnak kell lenniük ahhoz, hogy a termelők jövője biztosított legyen.

Kiemelt kép: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)