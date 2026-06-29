Trump szerint a világ legjobbja lesz a Potomac folyó melletti washingtoni golfpálya

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy szeptemberben megkezdődnek a washingtoni East Potomac Golf Links felújítási munkálatai, és megígérte, hogy a több mint százéves nyilvános golfpályát a világ legjobbjai közé emeli.

„Elhatároztuk, hogy ezen a fantasztikus helyen, ahol a víz mellől páratlan kilátás nyílik Washington emlékműveire, a világ egyik legnagyszerűbb golfpályáját fogjuk megépíteni. A pályán jelenleg gyakorlatilag nem lehet játszani! Az új pálya kialakítására irányuló munkálatok, amelyek gyorsan fognak haladni, szeptember 1-jén kezdődnek” – írta a Truth Social közösségi platformján, miután Doug Burgum belügyminiszterrel és Tom Fazio golfpályatervezővel együtt bejárta a helyszínt.

Trump a bejegyzésében nem tett említést a munkálatok költségeiről, és arról sem, hogy végül ki fogja azokat állni.

Korábban egy nonprofit szervezet és két washingtoni lakos pert indított a Trump-kormány ellen, hogy megakadályozzák a projektet.

A kormány és a National Links Trust nevű nonprofit szervezet májusban állapodott meg arról, hogy a szervezet addig tovább üzemelteti a Potomac Linkset, amíg a szövetségi hatóságok el nem kezdik a felújítását.

A megállapodás alapján a nonprofit szervezet egy új, hosszú távú bérleti szerződés keretében üzemeltetheti és felújíthatja Washington másik két nyilvános golfpályáját, a Langston Golf Course-t és a Rock Creek Park Golfot.

Trump számos kezdeményezést indított, amelyek célja az Egyesült Államok kulturális és történelmi intézményeinek – múzeumok, emlékművek, nemzeti parkok és művészeti központok – átalakítása.

A 80 éves elnök maga is szívesen golfozik. A Trump-vállalatcsoport több országban is üzemeltet golfklubokat. Az amerikai elnök a hétvégéit gyakran golfozással tölti, főleg Floridában.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök golfozik a skóciai Turnberry golfklubjában 2025. július 27-én (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)