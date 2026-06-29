Törökország elítélte, hogy Izrael elismerte az 1915-ös örmény népirtást

Törökország elítélte, hogy Izrael vasárnap elismerte az 1915-ös örmény népirtást, és ezt „politikai döntésnek” nevezte, amelynek célja a gázai palesztin lakosság ellen az izraeli hadsereg által elkövetett „bűncselekmények” leplezése.

„Az izraeli kormány, amely a világ szeme láttára szisztematikusan üldözi a palesztin népet, és amely jelenleg a Nemzetközi Bíróság előtt áll a gázai lakosság ellen elkövetett népirtás vádjával, a 1915-ös eseményekkel kapcsolatban hozott politikai döntésével igyekszik elfedni saját bűneit” – áll a török külügyminisztérium közleményében.

Törökország, amely rendszeresen azzal vádolja Izraelt, hogy népirtást követ el a Gázai övezetben, kategorikusan elutasítja ezt a kifejezést az örményeknek az Oszmán Birodalomban az első világháború alatt történt lemészárlásának leírására.

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Recep Tayyip Erdogan török elnök, a palesztin ügy lelkes védelmezője, gyakran elítéli az izraeli „terrorizmust” Gázában.

„Törökország továbbra is eltökélten fog dolgozni annak érdekében, hogy véget vessen Izrael terjeszkedő és destabilizáló politikájának a régióban” – hangoztatta közleményében a török külügyminisztérium.

Az egymást követő izraeli kormányok eddig tartózkodnak az örmény népirtás hivatalos elismerésétől, elsősorban azért, hogy megőrizzék kapcsolataikat Törökországgal, amely egykor az ország egyik legszorosabb stratégiai partnere volt a régióban.

Ezt a népirtást számos ország kormánya vagy parlamentje elismeri, köztük az Egyesült Államok, Franciaország és Németország.

Az első világháború alatt a török hadsereg által elkövetett mészárlások áldozatainak 600 ezer és 1,5 millió közé becsülik.

Kiemelt kép: 1915 – menekülő örmények Törökországban (Fotó: archív)