Putyin elismerte, hogy az ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak az orosz üzemanyagellátásban

„Jól tudják, hogy az autósok és vállalkozások számára továbbra is fennállnak problémák. És sajnos sorok is vannak a benzinkutakon, s a kellő benzinfajtát sem lehet mindig megtalálni” – nehezményezte az elnök.
Bejelentette, hogy munkacsoportot hoztak létre a helyzet orvoslására.
Hangsúlyozta, hogy az orosz polgári létesítmények és infrastruktúra elleni „ukrán terrortámadások” következményeit minimumra kell csökkenteni.
Putyin ezzel az orosz energetikai-, főként olajszektort célzó ukrán mélységi támadásokra utalt.
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Mint mondta, intézkedésekre van szükség a mezőgazdasági ágazat zavartalan ellátásának biztosítására tekintettel a termés betakarítására. Hozzátette, hogy fontolgatják a dízelolaj exportjának tilalmát is.
Az orosz elnök közölte, hogy az ország jelenleg 1,7 millió tonna üzemanyag-tartalékából használnak fel a helyzet stabilizálására, ugyanakkor a tartalékok mértéke lényegében változatlan maradt az előző évi szinthez képest. Mint mondta, előreláthatólag a júliusi termelés meg kell, hogy haladja a júniusi szintet.
Közölte, hogy az üzemanyag-ellátással foglalkozó munkacsoport éjjel-nappal dolgozik, és hozzátette, hogy a helyzet „a jelenlegi kihívások mértékének megfelelő átfogó intézkedéseket” igényel az ellátás növelése és az árak ésszerű szinten tartása érdekében.
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Kiemelt kép: Sűrű fekete füst tör a magasba egy ukrán dróntámadást követően Moszkvában 2026. június 18-án – MTI/EPA