Megakadályozták egy rendőr előléptetését a német állami szervek, mondván nem lehet megbízható személy az, aki az AfD jelöltje volt

Hiába szolgált tizenöt éven keresztül a berlini rendőrségnél, teljesítette a szakmai követelményeket és kapott előzetes felvételi ígéretet, végül politikai háttere miatt nem léphetett magasabb szolgálati kategóriába egy német rendőr. A berlini közigazgatási bíróság szerint ugyanis az, hogy a férfi az AfD jelöltje és helyi frakcióvezetője volt, megalapozott kétségeket ébreszt az alkotmányhoz való hűségével kapcsolatban.

Az ügy középpontjában egy 2011 óta szolgáló berlini rendőr áll, aki 2025 áprilisában jelentkezett a kriminalisztikai felsővezetői rendőrségi képzésre. A jelentkező átment az előírt eljáráson, és 2025 novemberében előzetes felvételi ígéretet kapott. Ennek tudatában még korábbi közszolgálati jogviszonyának megszüntetését is kérte, abban bízva, hogy 2026 áprilisában megkezdheti tanulmányait.

Berlin tartomány illetékes hatósága azonban idén márciusban visszavonta a korábban már megadott előzetes kinevezési ígéretet, miután kiderült, hogy a rendőr egy brandenburgi település önkormányzatában az Alternatíva Németországért frakcióvezetőjeként politizált.

A hatóság arra hivatkozott, hogy pártpolitikai tevékenysége kétségeket vet fel „jellembeli alkalmasságával” kapcsolatban derül ki a The European Conservative híréből.

A férfi lemondott önkormányzati mandátumáról, és sürgősségi jogvédelmet kért a berlini közigazgatási bíróságtól. Azzal érvelve, hogy a tevékenysége helyi fókuszú volt, és működése nem befolyásolta a párt nagyobb struktúráit.

A bíróság szerint mivel AfD jelöltje volt, így nem megbízható

A bíróság azonban elutasította a kérelmet. Az indoklásban azt emeleték ki, hogy a férfi nem egyszerű párttag volt, hanem a 2024-es önkormányzati választáson az AfD jelöltjeként indult, majd frakcióvezető lett, ami a testület szerint azt mutatja, hogy tartalmilag is azonosult a brandenburgi AfD céljaival.

A döntés azt is felrótta neki, hogy csak a kinevezési ígéretének visszavonása után mondott le minden politikai tisztségéről. A bíróság szerint így nem bizonyította hitelt érdemlően, hogy saját meggyőződéséből, teljesen elhatárolódott volna pártjától. Az AfD brandenburgi szervezetét a tartományi alkotmányvédelmi hivatal 2025 óta „bizonyítottan szélsőjobboldali szerveződésként” kezeli.

A bírósági határozat ráadásul egyelőre csak a sürgősségi eljárásban született; a főeljárás még nem zárult le, a döntéssel szemben pedig fellebbezés nyújtható be a Berlin–Brandenburgi Felsőbb Közigazgatási Bírósághoz.

A történtek különösen figyelemreméltók annak fényében, hogy az AfD már nem egy marginális politikai erő. Az egyik frissebb júniusi felmérésben a párt 29 százalékon állt, kilenc százalékponttal megelőzve Friedrich Merz CDU/CSU-pártszövetségét, amely mindössze 20 százalékot kapott. A két politikai erő között még soha nem volt ekkora különbség az AfD javára.

A német intézményrendszer egyre szigorúbban vizsgálja az AfD-hez kötődő közalkalmazottak és rendőrök „alkotmányos hűségét”, de a választók ennek dacára is egyértelműen ezt a pártot tekinti a Németország vezetésére legalkalmasabb politikai erőnek.

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Kiemelt kép: Az Alternatíva Németországért (AfD) ale logója egy berlini sajtótájékoztató hátterében (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)