Katalin walesi hercegné Anglia, Skócia és Wales legmagasabb hegycsúcsainak megmászásával gyűjt adományokat

Vilmos brit trónörökös felesége, Katalin hercegné, huszonnégy óra alatt megmászta Anglia, Skócia és Wales három legmagasabb hegycsúcsát, hogy adományokat gyűjtsön egy rákbetegség ellen küzdő jótékonysági szervezet számára.

A 44 éves Katalin hercegné maga is rákbetegségben szenvedett, és jelenleg tünetei jelentősen csökkentek. A közösségi médiában hétvégén közzétett bejegyzésében arról írt, hogy teljesítette a National Three Peaks Challenge kihívást, megmászta a Scafell Pike-ot, a Ben Nevist és a Snowdont, azaz Anglia, Skócia és Wales legmagasabb hegyeit.

A túra végén, amelyet egyedül járt végig a hegyi mentők támogatásával, Vilmos herceg és három gyermekük, valamint szülei és testvére is várták.

Katalin közlése szerint a holisztikus ellátás fontosságára akarta felhívni a figyelmet, és adományokat akart gyűjteni a The Royal Marsden Cancer Charity javára, amely támogatja annak a kórháznak a munkáját, ahol hónapokig kezelték.

„Sokan megkérdezték tőlem, miért vállalom ezt a kihívást, és részben személyes okokból teszem. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és hogy elég erős vagyok ahhoz, hogy ezeket a hegyeket megmásszam” – fogalmazott Katalin hercegnő.

„Találkoztam néhány fantasztikus emberrel, akik rákbetegek vagy már túl vannak rajta, és magam is tudom, milyen nehéz ez az út. Nagyon szerettem volna kihasználni ezt a lehetőséget, hogy én is hozzájárulhassak mindahhoz a csodálatos munkához, ami folyik” – mondta, és kiemelte, hogy a The Royal Marsden Cancer Charity milyen rendkívüli munkát végez a betegséggel élők és a gyógyultak támogatásában.

Kiemelt kép: Katalin walesi hercegné, Vilmos walesi herceg, brit trónörökös felesége és gyermeke, György herceg (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)