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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Halálos lövöldözés volt Németországban, öt ember életét vesztette

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.29. 15:51

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Öt emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy ifjúsági központ közelében hétfőn - közölte a rendőrség kora délután.

Két embert őrizetbe vettek a lövöldözést követően, amelyben

öt felnőtt életét vesztette

– közölte a rendőrség szóvivője.

A szóvivő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy az őrizetbe vettek egyike a feltételezett elkövető, míg a másik személy szerepe egyelőre nem tisztázott. Hozzátette: a hatóságok jelenlegi információi szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított. Hangsúlyozták, hogy a lakosság már nincs veszélyben.

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A gyilkosságok indítéka egyelőre szintén ismeretlen.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

halálos áldozatlövöldözés Németország

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