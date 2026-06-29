Halálos lövöldözés volt Németországban, öt ember életét vesztette

Két embert őrizetbe vettek a lövöldözést követően, amelyben
öt felnőtt életét vesztette
– közölte a rendőrség szóvivője.
A szóvivő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy az őrizetbe vettek egyike a feltételezett elkövető, míg a másik személy szerepe egyelőre nem tisztázott. Hozzátette: a hatóságok jelenlegi információi szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított. Hangsúlyozták, hogy a lakosság már nincs veszélyben.
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A gyilkosságok indítéka egyelőre szintén ismeretlen.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)