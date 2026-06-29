Halálos lövöldözés volt Németországban, öt ember életét vesztette

Öt emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy ifjúsági központ közelében hétfőn - közölte a rendőrség kora délután.

Két embert őrizetbe vettek a lövöldözést követően, amelyben

öt felnőtt életét vesztette

– közölte a rendőrség szóvivője.

A szóvivő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy az őrizetbe vettek egyike a feltételezett elkövető, míg a másik személy szerepe egyelőre nem tisztázott. Hozzátette: a hatóságok jelenlegi információi szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított. Hangsúlyozták, hogy a lakosság már nincs veszélyben.

A gyilkosságok indítéka egyelőre szintén ismeretlen.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)