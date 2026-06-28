Ukrán fogságba esett Leonyid Brezsnyev dédunokája

Ukrán hadifogságba került Leonyid Brezsnyev dédunokája, aki az orosz hadsereg katonájaként harcolt.

Sajtóértesülések szerint ukrán fogságba került Leonyid Brezsnyev egykori szovjet pártfőtitkár dédunokája, aki az orosz hadsereg kötelékében vett részt az Ukrajna elleni háborúban.

A 45 éves Anton Milajev műszaki katonaként csatlakozott az orosz fegyveres erőkhöz, de tavaly novemberben megszakadt vele a kapcsolat. Az orosz Baza Telegram-csatorna beszámolója szerint édesanyját, Irina Kuznyecovát később arról tájékoztatták, hogy fia ukrán fogságba esett, és a Herszoni területen tartják fogva. A férfi neve felkerült a Myrotvorec nevű ukrán online adatbázisba, amely olyan személyeket tart nyilván, akiket Ukrajna ellenségeinek tekintenek. Az adatlap szerint Milajev 2025 őszén önként kötött szerződést az orosz hadsereggel, és részt vett az Ukrajna elleni harci műveletekben. Az adatbázis azt is állítja, hogy a férfi hadifogságba került, ugyanakkor az erről szóló információkat független források egyelőre nem erősítették meg, és az ukrán hatóságok sem adtak ki hivatalos közleményt az ügyben.

A BBC-nek ugyanakkor az ukrán katonai hírszerzés egyik forrása azt nyilatkozta, hogy Milajev valóban ukrán fogságban van. A jelentésekre reagált Szerhij Szternenko, az ukrán védelmi minisztériumhoz köthető tanácsadó is, aki szintén utalt a férfi elfogására.

A Neokohn értesülései szerint jelenleg is zajlanak Oroszország és Ukrajna közötti hadifogolycserékről szóló tárgyalások. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég jelezte, hogy Kijev kész lenne egy teljes körű, „mindenkit mindenkiért” elven alapuló fogolycserére. Zelenszkij korábban pedig azt mondta, hogy Ukrajna több mint négyezer orosz hadifoglyot tart fogva, miközben becslések szerint mintegy hétezer ukrán lehet orosz fogságban. A két ország tavaly hajtotta végre a háború eddigi legnagyobb fogolycseréjét, amely során több száz ukrán hadifogoly térhetett haza.

Amúgy Leonyid Brezsnyev, a híres dédpapa fényesnek mondható karrierje szintén Ukrajnához köthető. A kommunista pártvezér az Orosz Birodalom Kamjanszke nevű városában látta meg a napvilágot, 1906 december 19-én. Majdnem egyszerre ünnepelhette a születésnapját Sztálinnal, aki december 18-án jött világra. Az orosz identitással rendelkező Brezsnyev szülővárosa a mai Ukrajnában van. A sors további furcsa fintora, hogy a hajdani kommunista pártvezér a honvédő háborúban pont azon a területen harcolt, ahol hetven évvel később a dédunokája is. Persze Brezsnyev magasabb rangot viselt, hiszen a dnyipropetrovszki területi pártbizottságban végzett pártmunkájának köszönhetően a honvédő háborút vívó 1. ukrán front kötelékébe tartozó 18. hadsereg politikai vezetőjeként vette ki részét az ukrajnai harcokból. A háborút követően aztán 1946–1947-ben a zaporozsjei, majd 1947–1950 között dnyipropetrovszki területi első titkár volt. Valahol errefelé tartják fogságba a 45 éves Anton Milajevet, Brezsnyev dédunokáját.

Kiemelt kép: Az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában megkezdte tanácskozását az MSZMP XI. kongresszusa. A képen: Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára és Kádár János, az MSZMP KB első titkára a kongresszus elnökségében (Fotó: MTI/Vigovszki Ferenc)