Lezuhant egy ejtőernyősöket szállító kisrepülőgép Kelet-Franciaországban

Lezuhant vasárnap egy kisrepülőgép a kelet-franciaországi Tomblaine-nél, Nancy közelében - jelentette be az illetékes Meurthe-et-Moselle megye prefektúrája.

Yves Séguy prefektus sajtótájékoztatóján elmondta: a tizenegy embert szállító repülőgép hirtelen zuhant le a repülőtér közvetlen közelében délelőtt 11 órakor. A balesetet senki nem élte túl, más áldozatok nincsenek.

A L’Est Républicain című helyi lap úgy értesült, hogy a repülőgép ejtőernyősöket szállított.

Az áldozatok között van öt oktató, öt ejtőenyős tanuló és a pilóta

– erősítette meg a prefektus. A képzésben részt vevők mindannyian ápolók voltak.

A német lajstromjelű Pilatus típusú repülőgép a Nancy-Essey repülőtérről szállt fel. A gép a pálya közelében, nem messze egy lakóövezettől és két úttól zuhant le – közölte az AFP hírügynökség helyszíni tudósítója.

Laurent Nunez francia belügyminiszter a délután végén a helyszínre látogat.

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