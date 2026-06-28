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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Lezuhant a szaúdi Aramco olajtársaság helikoptere, többen meghaltak

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.28. 19:57

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Lezuhant a szaúdi Aramco kőolaj- és földgázipari vállalat helikoptere, vasárnap a királyság keleti partjánál található Rász Tanura térségében nyugatra a Hormuzi-szorostól, a fedélzeten tartózkodó 14 szaúdi állampolgár életét vesztette – közölte a rijádi energiaügyi minisztérium.

A baleset oka egyelőre ismeretlen.

Az Aramco pénteken indította újra az olajszállításokat a Rász Tanura terminálon, ahol az iráni konfliktus következtében csaknem négy hónapon át szüneteltek a munkálatok.

Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre is növelni kezdte szállítmányait, miután a közel-keleti termelők fokozták az olaj- és gáztermelésüket, valamint az exportjukat az Egyesült Államok és Irán közötti háború leállítására irányuló ideiglenes megállapodás megkötése előtt.

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A kiemelt kép forrása: X.com

halálhelikopter Hormuzi-szoros

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