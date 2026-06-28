Lezuhant a szaúdi Aramco olajtársaság helikoptere, többen meghaltak

Lezuhant a szaúdi Aramco kőolaj- és földgázipari vállalat helikoptere, vasárnap a királyság keleti partjánál található Rász Tanura térségében nyugatra a Hormuzi-szorostól, a fedélzeten tartózkodó 14 szaúdi állampolgár életét vesztette – közölte a rijádi energiaügyi minisztérium.

A baleset oka egyelőre ismeretlen. Az Aramco pénteken indította újra az olajszállításokat a Rász Tanura terminálon, ahol az iráni konfliktus következtében csaknem négy hónapon át szüneteltek a munkálatok. Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre is növelni kezdte szállítmányait, miután a közel-keleti termelők fokozták az olaj- és gáztermelésüket, valamint az exportjukat az Egyesült Államok és Irán közötti háború leállítására irányuló ideiglenes megállapodás megkötése előtt. Kapcsolódó tartalom Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzése alatt áll a Hormuzi-szoros A Hormuzi-szoros újranyitása kulcselemét képezi a Washington és Teherán között korábban létrejött keretmegállapodásnak. A kiemelt kép forrása: X.com