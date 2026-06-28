Lezuhant a szaúdi Aramco olajtársaság helikoptere, többen meghaltak

A baleset oka egyelőre ismeretlen.
Az Aramco pénteken indította újra az olajszállításokat a Rász Tanura terminálon, ahol az iráni konfliktus következtében csaknem négy hónapon át szüneteltek a munkálatok.
Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre is növelni kezdte szállítmányait, miután a közel-keleti termelők fokozták az olaj- és gáztermelésüket, valamint az exportjukat az Egyesült Államok és Irán közötti háború leállítására irányuló ideiglenes megállapodás megkötése előtt.
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