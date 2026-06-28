Kuvaitban és Bahreinben ellenséges rakétákat és drónokat semmisítettek meg vasárnap kora reggel, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra.

A kuvaiti hadsereg az X közösségi oldalon közölte, hogy légvédelmi rendszerei ellenséges rakétákat és drónokat fogtak el. Az iráni Press TV televízió is robbanásokról számolt be Bahreinben.

„Megszólalt a sziréna… A polgárokat és a lakosokat arra kérjük, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és keressék fel a legközelebbi biztonságos helyet” – közölte az X-en a bahreini belügyminisztérium.

Az iráni Forradalmi Gárda vasárnap bejelentette, hogy megtorlásul az iráni területek ellen indított legutóbbi amerikai támadásokra válaszul csapásokat mért Kuvaitra és Bahreinre, és figyelmeztetett: minden újabb agresszióra „kíméletlen válaszlépés” fog következni.

A Forradalmi Gárda a közlemény szerint „nyolc fontos amerikai katonai infrastruktúrát semmisített meg az Ali al-Szalemi támaszponton Kuvaitban és az 5. haditengerészeti flotta támaszpontján Port Szalmanban, Bahreinben”.

„Bármilyen ellenséges agresszió, bármilyen ürügy alatt is történjen, még a jelentéktelen célpontok ellen is (…) könyörtelen válaszlépést von maga után” – fogalmazott az Iráni Iszlám Köztársaság hadserege.

Irán és az Egyesült Államok kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást.

A felek június közepén Pakisztán közvetítésével együttműködési megállapodást kötöttek egy végleges egyezmény előkészítése érdekében, amelynek célja a közel-keleti háború tartós befejezése. A szövegben egyebek mellett hangsúlyozták: Irán és az Egyesült Államok vállalja, hogy „nem indít háborút vagy katonai műveletet egymás ellen, és tartózkodik az erőszakkal való fenyegetéstől vagy annak alkalmazásától egymás ellen”.

Az amerikai hadsereg szombaton második napja bombázta Iránt, állítása szerint válaszul egy iráni támadásra, amelyet egy olajszállító hajó ellen követtek el a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)