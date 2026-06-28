Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzése alatt áll a Hormuzi-szoros

Irán kizárólagos ellenőrzése alá került az elkövetkező 30 napra a Hormuzi-szoros – jelentette ki vasárnap Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, miután az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet látszólag kezd semmivé foszlani egy sor kölcsönös támadás nyomán.

A iráni diplomácia vezetője Bagdadban tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az energiahordozók és egyéb áruk globális tengeri kereskedelme szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró útvonal „újfent teljességgel iráni ellenőrzés alá kerül az elkövetkező 30 napban”.

Aragcsi hangsúlyozta, hogy a tengerszorosért a felelősséget kizárólag Irán viseli.

„Bármilyen beavatkozás, vagy arra irányuló próbálkozás, hogy párhuzamos struktúrát alakítsanak ki, csak tovább fogja bonyolítani a helyzetet, további feszültséget és késedelmet okozva e stratégiailag kulcsfontosságú vízi útvonal újranyitásában”

– fogalmazott.

A Hormuzi-szoros újranyitása kulcselemét képezi a Washington és Teherán között korábban létrejött keretmegállapodásnak, amely a február végén kirobbant konfliktusban a tűzszünet mellett arról is rendelkezik, hogy az iszlám köztársaság nem szedhet hajók áthaladásáért díjat a két fél közötti végső rendezésre rendelkezésre álló 60 napos tárgyalási időszak alatt.

Irán tárgyalásokra készül Ománnal arról, hogyan lehet a nemzetközi joggal összhangban és a szomszédos államokkal együttműködve a tengerszoros kérdésében továbblépni. Elemzők szerint az esetleges díjak vitákhoz vezethetnek, különösen ami a nemzetközi jogi kötelezettségeket illeti.

Kiemelt kép: Abbász Aragcsi (Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)