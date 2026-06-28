A hőség visszalöki Európát az energiaválságba

Németországban 868 euró fölé emelkedett az áram ára megawattóránként, miközben több országban is termeléscsökkentésre kényszerültek az erőművek. Az európai hőhullám egyre látványosabban mutatja meg a kontinens energiarendszerének a sérülékenységét.

A rendkívüli európai hőhullám nemcsak az embereket, hanem az energiarendszereket is próbára teszi. Az áramárak több országban kilőttek, miközben atomreaktorok és erőművek kényszerülnek visszafogni a termelést a szélsőséges időjárás miatt.

Az Európát sújtó rendkívüli hőhullám egyre komolyabb terhet ró a kontinens villamosenergia-rendszerére. A magas hőmérséklet miatt ugrásszerűen nő a légkondicionálók használata, ami jelentősen megemeli az áramfogyasztást, miközben több fontos erőmű kénytelen csökkenteni a termelését.

A helyzet különösen azért aggasztó, mert egyszerre jelentkezik a kereslet növekedése és a kínálat szűkülése.

A Bloomberg adatai alapján a kontinens számos részén gyenge a szélenergia-termelés, mivel a hőhullámot okozó magas légnyomású időjárási rendszer szinte teljesen lecsendesítette a légmozgást. Emellett több országban az erőművek működését is korlátozzák a rendkívüli körülmények.

A következmények már az árakban is látványosan megjelentek:

Németországban és Nagy-Britanniában az idei júniusi átlagos villamosenergia-árak a 2022-es energiaválság óta nem látott szint felé tartanak.

Franciaországban szintén 2023 óta a legmagasabb júniusi árszint körvonalazódik.

A napi piacon még drámaibb mozgások láthatók.

Szerdán a német napon belüli villamosenergia-árak a várakozások szerint este nyolc órakor elérhetik a 868,22 eurót megawattóránként, míg Franciaországban ugyanebben az időszakban 414,36 eurós csúcsár várható. Ezek az értékek többszörösei a normál piaci szinteknek.

A magas árak nem feltétlenül jelentik azt, hogy kifogyóban lenne az áram. Sokkal inkább azt jelzik, hogy a rendszer tartalékai szűkülnek, ezért egyre drágább termelőegységeket kell bevonni az ellátásba. Franciaországban és Németországban emiatt ismét nagyobb szerepet kaptak a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek. A francia gázerőművek termelése szerdán április óta nem látott szintre emelkedtek, közel 5 gigawattos teljesítménnyel.

Már napok óta tart a kánikula, azonban a következő időszakban sem várható enyhülés. A HungaroMet előrejelzései szerint az eddiginél is nagyobb hőségre kell számítani, ezért nem árt az elővigyázatosság, főleg amennyiben szabadtéri programot tervezünk a hétvégére.

A hőség különösen az atomenergiára támaszkodó Franciaországban okoz gondot. Több atomreaktor nem tud teljes kapacitással működni, mert a folyók vizének hőmérséklete túl magas a biztonságos hűtéshez. A Golfech 2 reaktor teljesen leállt, míg a Nogent 2 és a Bugey 3 csökkentett teljesítménnyel üzemel. További korlátozások fenyegetik a Blayais és a Saint-Alban erőművek blokkjait is.

Kapcsolódó tartalom Spanyolországban több mint kétszáz haláleset hozható összefüggésbe a nyár első hőhullámával Az áldozatok 98 százaléka 65 év feletti idős ember.

Svájcban a Beznau atomerőmű szintén visszafogta a termelését az Aar folyó felmelegedése miatt. Németországban több gázerőmű teljesítményét csökkentette a magas külső hőmérséklet, míg Nagy-Britanniában egyetlen nap alatt 40 százalékkal nőtt a gázerőműveknél jelentkező nem tervezett kiesések száma.

A brit villamosenergia-hálózat üzemeltetője kedden még ritka nyári figyelmeztetést adott ki arra hivatkozva, hogy szerdán este akár 1,4 gigawattos ellátási hiány is kialakulhat.

Bár a riasztást később visszavonták, az eset jól mutatja, mennyire feszessé vált a rendszer működése.

A hőhullám nemcsak az erőműveket, hanem magukat az elektromos hálózatokat is megterheli. A magas hőmérséklet csökkenti a vezetékek hatékonyságát és korlátozza az általuk továbbítható energia mennyiségét. Franciaországban az országos hálózatüzemeltető már előre készült arra, hogy egyes nagyfeszültségű vezetékek a hőség hatására megnyúlhatnak és veszélyesen közel kerülhetnek a talajhoz.

A szélsőséges időjárás már közvetlen meghibásodásokat is okozott. Bretagne régióban mintegy 68 ezer háztartás maradt áram nélkül, miután két transzformátor meghibásodott egy olyan robbanás során, amelyet a szakemberek a rendkívüli hőséggel hoznak összefüggésbe – olvasható a Világgazdaság hasábjain.