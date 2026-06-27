Újból felhangozhat az orosz himnusz a súlyemelők világversenyein

Az IWF az ifjúsági és junior korosztályok esetében már ez év elején hozzájárult a korlátozások feloldásához.
„A végrehajtó bizottság úgy döntött, hogy versenyein az orosz és fehérorosz sportolók minden korosztályban azonnali hatállyal jogosultak indulni”
– áll a nemzetközi szövetség közleményében.
Az IWF – az ukrajnai háború 2022-es kirobbanását követően – 2023 májusában határozott úgy, hogy az orosz és fehérorosz súlyemelők csak semleges státuszban vehetnek részt az égisze alatt zajló eseményeken.
A korlátozások általános feloldását követően a két ország erős emberei teljes jogúan először az idei felnőtt világbajnokságon léphetnek fel, amelyet október 27. és november 8. között a kínai Ningpóban rendeznek meg.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)