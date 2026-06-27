Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Újból felhangozhat az orosz himnusz a súlyemelők világversenyein

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.27. 13:55

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Ismét használhatják az orosz súlyemelők a nemzeti himnuszukat és zászlajukat nemzetközi versenyeken – már a felnőtteknél is – a sportág nemzetközi szövetségének (IWF) friss engedélye nyomán.

Az IWF az ifjúsági és junior korosztályok esetében már ez év elején hozzájárult a korlátozások feloldásához.

„A végrehajtó bizottság úgy döntött, hogy versenyein az orosz és fehérorosz sportolók minden korosztályban azonnali hatállyal jogosultak indulni”

– áll a nemzetközi szövetség közleményében.

Az IWF – az ukrajnai háború 2022-es kirobbanását követően – 2023 májusában határozott úgy, hogy az orosz és fehérorosz súlyemelők csak semleges státuszban vehetnek részt az égisze alatt zajló eseményeken.

A korlátozások általános feloldását követően a két ország erős emberei teljes jogúan először az idei felnőtt világbajnokságon léphetnek fel, amelyet október 27. és november 8. között a kínai Ningpóban rendeznek meg.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)

Himnuszsúlyemelés Oroszország

Ajánljuk még

 