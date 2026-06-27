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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Újabb, 4,9-es erősségű földrengés volt Venezuelában

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.27. 09:29

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait szombaton hajnalban, miután néhány napja két erős földrengés következtében több mint 900-an haltak meg.

Az EMSC földrengésmegfigyelő intézet szerint a 4,9-es erősségű hajnali rengés epicentruma Észak-Venezuelában, Maracaytól 61 kilométerre északnyugatra volt. A földrengést egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett.

Károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A dél-amerikai országot szerdán két, úgynevezett ikerföldrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek.

Legfrissebb adatok szerint a hét közepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a tízezret is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret.

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 A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)

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